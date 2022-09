Una bandera russa. Foto: Europa Press



El procés de votació en els referèndums convocats a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk ia les regions ucraïneses de Jerson i Zaporiyia, ocupades per les forces russes en el marc de la invasió desencadenada el 24 de febrer, per determinar la possible adhesió a Rússia ha arrencat a primera hora d'aquest divendres 23 de setembre, malgrat la negativa d'Ucraïna i la comunitat internacional a reconèixer la validesa del procés. Rússia també ha obert col·legis electorals a diverses ciutats perquè els refugiats puguin acudir a votar.

Les autoritats prorruses de Jerson han assenyalat que esperen que 750.000 persones acudeixin a votar, mentre que al cens a Zaporiyia hi ha 500.000 persones, segons ha recollit l'agència russa de notícies TASS . En tots dos casos, els participants hauran de respondre a una pregunta: "Està a favor que la regió abandoni Ucraïna, crear un Estat independent i ser part de Rússia?".

En el cas de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, la independència del qual va ser reconeguda pel president rus, Vladímir Putin, dies abans d'ordenar la invasió d'Ucarnia, els votants s'hauran de pronunciar sobre si recolzen "l'entrada de la república a Rússia com a entitat constituent de la Federació Russa".

El president rus va dir dimecres 21 passat, en un discurs als seus conciutadans, que Moscou reconeixeria el resultat d'aquests referèndums. "Farem el possible per donar condicions de seguretat perquè se celebrin referèndums i la població expressi la seva voluntat", va afirmar.