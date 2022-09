La Xina opta davant Ucraïna pel respecte a la "integritat territorial" | @ep

El ministre d'Exteriors de la Xina, Wang Yi, ha traslladat al seu homòleg d'Ucraïna, Dmitró Kuleba, un missatge de "respecte per la sobirania i la integritat territorial" ucraïneses, en una trobada que han mantingut al marge de l'Assemblea General de l'ONU.

Kuleba ha recollit a Twitter aquest missatge, a més del rebuig xinès a l'"ús de la força" per "resoldre diferències", aspectes, tots dos, que resumirien la posició xinesa en relació amb l'ofensiva que Rússia va iniciar sobre Ucraïna el 24 de febrer.

Pequín s'ha posat de perfil en aquesta crisi i, de fet, fins i tot ha reforçat els seus lligams amb Moscou. Ha evitat condemnar l'ofensiva militar russa, pas que tampoc no ha fet el cap de la diplomàcia xinesa en la trobada amb Kuleba.

Wang ha subratllat que "s'ha de respectar la sobirania i la integritat territorial de tots els països", i ha demanat que es tinguin en compte "les raonables preocupacions de seguretat de totes les parts". El ministre ha optat per una resolució "pacífica" del conflicte.

Kuleba, per la seva banda, ha avalat el rol de la Xina i la seva influència per exercir un paper clau en una possible sortida negociada, segons la cadena oficial CGTN.