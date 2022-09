Reclutament de presos en una presó russa

Una destacada experta en el sistema penitenciari de Rússia , Olga Romanova, ha assegurat que l'última tàctica de reclutament del Kremlin a la guerra contra Ucraïna és una mica tret dels seus "pitjors malsons".

Yevgeny Prigozhin, el cap del fosc exèrcit privat de Vladimir Putin, Wagner Group , ha estat fent viatges als camps de presoners russos per reclutar criminals condemnats per lluitar a Ucraïna, segons relats d'analistes militars i vídeos que han aparegut a Telegram des de les presons russes.

I segons Romanova, que ha dedicat els darrers 15 anys de la seva vida a monitoritzar la població carcerària de Rússia com a directora de l'organització Russia Behind Bars, la campanya de reclutament està dirigida a alguns dels "pitjors criminals" de Rússia.

"El pla de Putin és reclutar almenys 50.000 convictes i Prigozhin, que és un ex convicte, ja ha enviat a més de 3.000 "reclusos a Ucraïna, inclosos "assassins en sèrie, lladres i almenys un caníbal", va dir Romanova a The Daily Beast.

Com a part del seu treball, Rússia Behind Bars ofereix ajuda legal i caritativa a mig milió de reclusos de Rússia i, sovint, està en contacte amb les famílies dels reclusos. Romanova ha afirmat a The Daily Beast que van començar a escoltar informes sobre el desplegament de reclutes de presons a Ucraïna a principis de juny. “Si al juliol i l'agost estaven vorejant presons a la part central de Rússia, ahir van viatjar als Urals, [que] té més de 35 camps de presoners i presons”.

A les següents imatges es pot veure Prigozhin reclutant presoners:

Un advocat de Rússia Behind Bars, Ruslan Vakhapov, afirma que Wagner Group ha visitat almenys tres presons a la regió russa de Iaroslavl. Originalment, Wagner atrapava principalment els condemnats per homicidi (article 105 del Codi Penal) i robatori (article 162). Però ara, la seva xarxa de pesca atrapa tothom, inclosos els devoradors d'homes. Fins ara coneixem un cas de reclutament entre caníbals russos ”, explica l'advocat.

“Els personatges més tèrbols van a Ucraïna”, afegeix. “Acabo de parlar amb la dona d'un assassí en sèrie condemnat a Kostroma. Se suposava que passaria cinc anys més després de les reixes, però Wagner ho havia alliberat, per la qual cosa la dona estava terroritzada que ell pogués [tornar] i atacar-la per sol·licitar el divorci”.