Estats Units prova que Rússia ja ha decidit els resultats dels referèndum a l'est d'Ucraïna | @ep

La Casa Blanca ha revelat que té proves que demostren que Rússia ha manipulat els referèndum que han iniciat quatre regions de l'est d' Ucraïna i que ja ha decidit els resultats de les votacions.

Així ho ha detallat la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que ha assegurat que els Estats Units tenen coneixement que els funcionaris russos han establert que l'aprovació dels referèndum serà superior al 75%.

"Sabem que aquests referèndums seran manipulats. Tenim informació que mostra els funcionaris russos establint objectius de participació dels votants i taxes d'aprovació per als referèndums", ha dit Jean-Pierre durant una roda de premsa.

"( Rússia ) Ja ha fixat les xifres requerides per a la participació dels votants i el suport a una annexió a Rússia serà de més del 75 per cent", ha afegit.

La portaveu ha reiterat que els Estats Units "mai" reconeixeran els resultats dels "falsos referèndum", i que "no són fiables".

Preguntada sobre la possibilitat que Washington es veiés embolicat en una situació perillosa si Ucraïna utilitza armes nord-americanes als territoris annexionats a Rússia després del referèndum, Jean-Pierre ha defensat que la culpa de la guerra és exclusivament de Rússia .

"Sobre això, hem enviat un fort missatge sobre aquesta votació il·legítima que estem veient avui a través dels propers dies (...) No ho reconeixerem mai, si segueixen endavant amb l'annexió, mai ho reconeixerem", ha explicat.

"No busquem el conflicte amb Rússia . Per descomptat, estem atents a la gestió de l'escalada en aquest conflicte, com sempre, com ho hem estat durant els darrers sis mesos (...) Però reitero que només hi ha un país que és responsable d'aquesta guerra, i és Rússia (...) Ells van començar aquest conflicte i el podrien acabar en qualsevol moment", ha afegit.