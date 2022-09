L'alcalde de Kíev (Ucraïna), Vitali Klitschko, ha demanat aquest dissabte a l'Ajuntament de Barcelona durant la visita a la capital catalana per les festes de la Mercè: "Si us plau, no oblideu la guerra d'Ucraïna, una de les pitjors guerres després de la Segona Guerra Mundial al nostre continent".