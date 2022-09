Europa expectant davant la possible victòria electoral de la ultradreta a Itàlia | Instagram de Giorgia Meloni

Itàlia s'enfronta a unes noves eleccions generals amb la mirada posada en la possible victòria del bàndol de la dreta i ultradreta. Uns 50 milions de votants tindran a les mans el poder de decisió a l'hora d'escollir els representants de les dues cambres que conformen el Parlament Italià. Si res no canvia, tot es decidirà entre Giorgia Meloni, líder de la formació d'ultradreta Fratelli d'Itali (FdI) ; i el candidat del Partit Democràtic (PD) —principal formació de centreesquerra—, Enrico Letta .

La participació a les 19 hores a Itàlia ha estat de 49,3%, gairebé deu punts menys que als comicis del 2018, quan la participació va ser del 58,48%, segons el Ministeri de l'Interior italià. L'abstenció podria ser històrica i segons els darrers sondejos podria arribar al 42%.

A diferència d' Espanya , a Itàlia no es permet la publicació d'enquestes durant les dues setmanes prèvies a les eleccions. Segons la mitjana de les enquestes recollides pel projecte demoscòpic italià Termòmetre Polític, FdI seria la força més votada, amb un 24,7% dels vots, davant del 21,5% que obtindria el PD . En tercer lloc estaria el M5S , que aconseguiria un 13%; seguit de la Lliga , que aconseguiria un 12,2%; i Forza Italia , que seduiria el 7,7% de l'electorat. Azione-Italia Viva seria la cinquena formació amb més suport, en aconseguir un 6,9%; mentre que els Verds aconseguirien un 3,5%.

El més probable és que cap dels probables candidats més votats no puguin governar en solitari i això implicarà haver d'arribar a acords amb altres formacions polítiques. Els socis de Meloni seria la Lliga de Matteo Salvini i Forza Italia , el partit liderat per l'expresident Silvio Berlusconi . A diferència de la ultradretana, el Partit Democràtic no ha pogut aglutinar un gran front d'esquerres i aspira a una aliança entre Europa Verda, Esquerra Italiana i Compromís Cívic.

Mitjana d'estimació de vots a les eleccions d'Itàlia | Termòmetre Polític

Quan Mario Draghi va anunciar la seva dimissió, el mes de juliol passat, el percentatge de vots estimats per a l' FdI i el PD estava en nivells similars. Tot i això, en només dos mesos els socialistes han caigut dos punts en els sondejos, mentre que el partit d'ultradreta n'ha crescut tres. L'esperança del centreesquerra no és tant una caiguda de Meloni , sinó més aviat dels seus socis. La Lliga de Salvini ha passat del 15% al 12,2%. Queda per veure si aquesta tendència a la baixa s'ha consolidat les darreres setmanes.

En cas de victòria final de Meloni , la seva retòrica seguirà sent afí a la de Vox. La formació d' Abascal confia que l' efecte Meloni els permeti trencar la tendència a la baixa que recullen les enquestes i impulsi les idees conservadores a tot Europa després d'haver seduït una de les grans potències del continent.

