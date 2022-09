Els 'caces' espanyols intercepten 38 avions russos a la frontera amb l'OTAN des de Bulgària, Lituània i Estònia | @ep

Els 'caces' espanyols de l' Exèrcit de l'Aire han finalitzat la campanya de Policia Aèria d'aquest any amb un total de 38 operacions ' Alpha Scramble ' d'intercepció d'avions russos des de la frontera est de l' OTAN , segons dades del Ministeri de Defensa als que ha tingut accés Europa Press.

Espanya forma part cada any de les rotacions dels països aliats a les nacions del flanc est de l' Aliança Atlàntica per contribuir a les tasques de dissuasió davant l'amenaça russa. Però aquest any l'esforç s'ha redoblat, desplegant fins i tot en tres països ( Bulgària, Lituània i Estònia ) amb el major nombre de caçabombarders aportats fins ara.

Això s'ha saldat amb un total de 38 missions d'intercepció real d'aeronaus que no complien les normes internacionals de vol, totes les russes. Quan una és detectada, sona l'alarma a la base de referència i els caces han d'estar en vol en menys de 15 minuts per garantir la sobirania de l'espai aeri.

En els desplegaments d'aquest any, el més treballós per a la Força Aèria espanyola ha estat el de Lituània , on els pilots van haver de fer front a 34 missions 'Alpha Sramble' en plena situació de tensió amb Rússia després de la seva ofensiva militar a Ucraïna .

A Lituània, Espanya va desplegar amb vuit caces F-18 entre els mesos d'abril i juliol. En aquests quatre mesos els pilots espanyols van realitzar un total de 257 missions en què van completar 963 hores de vol.

Més tranquil·la va ser la missió de Bulgària , la primera de l' Exèrcit de l'Aire en aquest país per contribuir a la supervisió del cel del Mar Negre . Allà, entre febrer i març, els 'caces' espanyols només van fer dues missions d'interceptacions d'avions russos, encara que van completar fins a 46 missions i 129 hores de vol.

La més recent ha estat l'operació d' Estònia , de només tres setmanes de durada. En aquests 20 dies, els pilots espanyols també han hagut de respondre dues vegades a les alarmes de detecció d'aeronaus sense identificar.

Des de la base aèria d' Ämari (Estònia) , els quatre Eurofighter de l'Exèrcit de l'Aire van dur a terme 28 missions, amb un total de 116 hores de vol.