Un edifici destruït pels combats a Zaporiyia. Foto: DPA



Els serveis d'Intel·ligència del Regne Unit consideren que hi ha "una possibilitat realista" que el president de Rússia, Vladimir Putin, anunciï divendres que ve 30 de setembre l'annexió formal dels territoris de l'est d'Ucraïna on s'estan celebrant durant aquests dies referèndums .

Putin té previst dirigir-se aquell dia a les dues càmeres del Parlament, i Londres espera que aprofiti l'ocasió per formalitzar un anunci que, com ja va avançar el Kremlin, seria ràpid una vegada es coneguin els resultats de les consultes que conclouen aquest dimarts 27.



La Intel·ligència militar britànica pronostica que l'annexió servirà Putin per justificar la seva ofensiva militar i tractar de "consolidar el suport patriòtic" a la causa, després de les últimes derrotes al camp de batalla i de l'aparent malestar social derivat de la crida a files de reservistes.

Les autoritats ucraïneses i els governs occidentals no concedeixen cap validesa als referèndums iniciats el 23 de setembre a les zones de Lugansk, Donetsk, Jerson i Zaporiyia sota control de les forces russes i, de fet, blocs com la Unió Europea han amenaçat d'imposar més sancions si Moscou segueix endavant amb els plans expansionistes.