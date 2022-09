Imagen del asteriode que ha golpeado la NASA en la prueba DART @EP

La NASA ha aconseguit aquest dilluns realitzar una col·lisió planificada contra un asteroide en la que ha estat la primera prova de defensa planetària amb l'objectiu de desviar lleugerament l'objecte còsmic de la seva òrbita.

"Impacte reeixit!", ha celebrat la NASA, en un missatge a la xarxa social Twitter, on ha adjuntat un vídeo de la prova duta a terme.

"Miri des de la càmera DRACO de la missió DART com la nau espacial de la grandària d'una màquina expenedora xoca amb èxit amb l'asteroide Dimorphos, que és de la mida d'un estadi de futbol i no representa una amenaça per a la Terra", ha afegit.

L'asteroide és un cos de 160 metres de diàmetre, que gira al voltant d'un cos major, de 780 metres, anomenat Didymos.

La prova de redirecció de doble asteroide (DART) de la NASA ha estat el primer intent de l'agència de moure un asteroide a l'espai.

"Com a part de l'estratègia general de defensa planetària de la NASA, l'impacte de DART amb l'asteroide Dimorphos demostra una tècnica de mitigació viable per protegir el planeta d'un asteroide o estel que es dirigeixi a la Terra, si se'n descobreix un", ha explicat l'agència del govern estatunidenc en un comunicat.

L'administrat de la NASA, Bill Nelson, ha qualificat la prova d'"èxit sense precedents". "També és una missió d'unitat amb un benefici real per a tota la humanitat", ha afegit.

"A mesura que la NASA estudia el cosmos i el nostre planeta natal, també estem treballant per protegir aquesta llar, i aquesta col·laboració internacional va convertir la ciència-ficció en un fet científic, demostrant una manera de protegir la Terra", ha explicat Nelson.