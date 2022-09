Un edifici danyat a Donetsk - ep

Les autoritats electorals russes han confirmat que els referèndums d'adhesió celebrats a quatre regions de l'est d' Ucraïna , i no reconeguts per la comunitat internacional, s'han saldat amb resultats que en casos superen el 97% de suport al 'sí'.



Les consultes van arrencar divendres a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk , així com a les regions de Xerson i Zaporiyia , i han conclòs aquest dimarts.



Els resultats divulgats per la Comissió Electoral de Rússia, amb els recomptes ja culminats en la majoria dels casos, donen un suport aclaparador als quatre territoris, especialment a Donetsk, on s'arriba al 98,7% , segons TASS.



A Lugansk el 'sí' ha aconseguit el 97.93%; a Zaporiyia, el 97,81%; mentre que la regió de Jerson ha estat en què menys suport ha demanat l'adhesió a Rússia, si bé els vots a favor han estat notablement superiors, amb un 96,75%.



Les autoritats ucraïneses i els governs occidentals no concedeixen cap validesa als referèndums , mentre que Moscou pretén utilitzar-los per legitimar la seva ocupació, com va fer el 2014 amb la península de Crimea. El Kremlin ja ha deixat clar que la hipotètica annexió dels quatre territoris seria ràpida.



De fet, els serveis d'Intel·ligència del Regne Unit consideren que hi ha "una possibilitat realista" que el president de Rússia, Vladímir Putin, anunciï divendres l'annexió formal, durant un discurs que té previst pronunciar davant de les dues cambres del Parlament.