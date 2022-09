Jens Stoltenberg @ep

El secretari general de l'OTAN , Jens Stoltenberg , ha dit aquest dimarts que els referèndums d'adhesió celebrats a quatre regions de l'est d' Ucraïna "no tenen legitimitat" i són una "flagrant violació del Dret Internacional".



Així ho ha assenyalat després d'una conversa telefònica amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski , en què li ha traslladat que els aliats de l'OTAN són "indestructibles" en el suport a la sobirania i el dret a l'autodefensa de Kíev.



"Vaig tenir una trucada amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, per agrair-lo per condemnar contundentment els referèndums il·legals de Rússia. Discutim els desenvolupaments actuals del camp de batalla i el suport més gran dels Estats membres de l'Aliança a les Forces Armades de Ucraïna", ha dit Zelenski al seu perfil oficial de Twitter.



KULEBA DES DE KIEV



Per part seva, el ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dimitro Kuleba, ha subratllat en una roda de premsa conjunta amb la seva homòloga francesa, Catherine Colonna, que es troba de visita a Kíev, que els resultats d'annexió de les autoritats prorruses "no canviaran res" a les accions de Kíev contra l'Exèrcit rus.



"No canviarà res en la nostra política, la nostra diplomàcia i les nostres accions al camp militar", ha precisat Kuleba al costat de Colonna, que en la mateixa línia ha deixat clar que aquestes accions per part de Moscou no distreuran França dels seus principis ni de els objectius, segons han recollit els mitjans francesos.



Els resultats divulgats per la Comissió Electoral de Rússia, amb els recomptes ja culminats en la majoria dels casos, donen un suport aclaparador als quatre territoris, especialment a Donetsk , on s'arriba al 98,7%, segons ha recollit l'agència de notícies TASS.



A Lugansk el 'sí' ha aconseguit el 97,93%; a Zaporiyia , el 97,81%; mentre que la regió de Jerson ha estat en què menys suport ha demanat l'adhesió a Rússia, si bé els vots a favor han estat notablement superiors, amb un 96,75%.



Les autoritats ucraïneses i els governs occidentals no concedeixen cap validesa als referèndums, mentre que Moscou pretén utilitzar-los per legitimar la seva ocupació, com va fer el 2014 amb la península de Crimea. El Kremlin ja ha deixat clar que la hipotètica annexió dels quatre territoris seria ràpida.