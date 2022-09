Fugida al Nord Stream @ep

La piscina fumejant de gas metà al mar Bàltic, fruit d'un suposat sabotatge als gasoductes Nord Stream , amenaça de desencadenar un desastre mediambiental, com ja han començat a advertir experts científics i organitzacions ecologistes.



El metà està considerat com un emissor clau de gasos d'efecte hivernacle, per la qual cosa la comunitat científica s'esforça per fer algun tipus de previsió sobre els efectes de la triple fuga al Nord Stream 1 i al Nord Stream 2. Ambdues canonades contenen gas a pressió, malgrat no estar actualment en funcionament.



El científic David McCabe, expert de l'organització Clean Air Task, adverteix que, a 20 anys vista, "una tona de metà té un impacte climàtic que és més de 80 vegades superior que el diòxid de carboni" , cosa que fa que la fugida actual sigui "molt preocupant", segons l'agència Bloomberg.



El director d'estratègia energètica a l'Environmental Defense Fund, Andrew Baxter, ha estimat que ja s'han emès a l'atmosfera unes 115.000 tones de metà, cosa que equival a 9,6 milions de tones de CO2 oa les emissions de dos milions de cotxes de benzina durant tot un any.



L'ONG Greenpeace ha elevat aquesta estimació i ja l'equipara a 30 milions de tones de diòxid de carboni, si bé el fet que les fuites siguin submarines i no a l'aire lliure complica l'elaboració d'aquest tipus d'estimacions. En el que sí que coincideixen tots els experts és en la seva gravetat.



La fuita de metà més coneguda fins ara es va produir al canó d'Aliso, a Los Angeles (Estats Units), i va suposar el 2015 l'escapament a l'atmosfera d'unes 97.100 tones de metà, repartides durant diversos mesos. En el cas del Nord Stream, hauria estat en només unes hores.



El Ministeri de Medi Ambient alemany, no obstant, ha afirmat que l'escapament no suposa una amenaça significativa per a la vida marina de la zona, ja que el risc climàtic més gran és a l'atmosfera. Tot i així, autoritats d'Alemanya, Dinamarca i Suècia intercanvien informació per determinar els possibles efectes.