Giorgia Meloni, la nova presidenta d'italia / @EP

Francesco Meloni, pare de Giorgia Meloni, la nova presidenta d'Itàlia, no té un origen precisament net. De fet, segons informa Diario de Mallorca , Francesco va ser condemnat a nou anys de presó per l'Audiència Provincial de Palma per un delicte de narcotràfic.

Meloni va ser detingut el setembre de 1995 al port de Maó , Menorca, al costat dels seus dos fills i el seu gendre. En aquella ocasió, van trobar el grup amb una partida de gairebé 1.500 quilos d'haixix. Francesco va reconèixer ser el responsable del transport de la droga, delicte pel qual li van caure nou anys de presó. Als seus tres acompanyants els van caure quatre anys.

Al judici, el pare de la nova presidenta italiana va assumir tota la culpa i va exculpar els tres familiars que l'acompanyaven, afirmant que els va portar enganyats sota l'excusa de "fer un viatge de plaer". De fet, segons ell, el grup va obligar Francesco a atracar a Maó així que es van adonar de la partida de droga que transportaven.

Es va intentar excusar dient que aleshores estava arruïnat , ja que havia perdut els seus negocis d'hostaleria a les Canàries i li ofegaven els deutes. Aleshores, un marroquí s'hi va posar en contacte per transportar droga des del Marroc fins a Itàlia a canvi de cinquanta milions de pessetes.

Van ser els Agents del Servei de Vigilància Duanera (SVA) els que van descobrir la partida de droga al vaixell, que precisament va estar refugiat durant aquest mes al port de Maó a causa d'un temporal, i va ser on les forces de seguretat els van descobrir.

Més enllà de la droga, a l'embarcació van trobar 7.533.000 lires italianes, 45 lliures i 74.000 pessetes, per la qual cosa el fiscal va acusar de contraban els quatre tripulants del iot.

PASSAT POLÍTIC

El més curiós de tot va ser que, després de sortir de la presó, Francesco Meloni es va presentar un parell de vegades a les eleccions autonòmiques de les Balears a les llistes de la formació Ciutadans a Blanco.

Es coneix també que Meloni tenia idees comunistes i era ateu. De fet, un dels motius que podrien haver impulsat la seva filla a ser d'extremadreta seria la seva animadversió cap al seu pare.

Cal recordar que Francesco va abandonar la seva dona i les seves dues filles (Giòrgia i Arianna) quan se'n va anar a les Canàries i mai més va tornar a casa. Giorgia va deixar de visitar el seu pare quan va fer els onze anys.