Fugida del Nord Stream 2 al Mar Bàltic @ep

La fuita, intencionada o no, als gasoductes Nord Stream ha accentuat la crisi energètica a Europa . El sector del gas ha certificat la fi del subministrament a través del Nord Stream 1 , fet que se suma a la paràlisi del Nord Stream 2 , totalment inoperatiu des que va començar la invasió russa d' Ucraïna . Amb aquest context, Europa haurà de sobreviure aquest hivern sense gas rus, o almenys en mínims després de quedar-se només amb els dos gasoductes que passen per Ucraïna i Polònia.

Fins ara, és impossible assegurar-ne 100% si s'ha tractat d'una fuita intencionada o accidental. El que sí que se sap és que Sueca va detectar dues explosions que van foradar l'acer del gasoducte. "Això no és una fissura, és un forat realment gran", va assegurar el director de l'Agència Danesa d'Energia al medi danès Berlingske. " És difícil imaginar que es tracta de coincidències ", ha afirmat Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca. "No podem descartar el sabotatge".

De la mateixa manera, la Unió Europea ha apuntat aquest dimecres que els danys registrats als gasoductes Nord Stream 1 i 2 es deuen a "actes deliberats" i ha avisat d'una resposta "unida i sòlida" si es demostra que la fuita va ser provocada. En una declaració dels vint-i-set, els estats membres han mostrat preocupació per l'incident registrat als gasoductes que porten gas rus a Europa a través del Bàltic, que ha acabat amb fuites en aigües internacionals.

La UE considera que es tracta d'un acte de sabotatge, després d'assenyalar que tota la informació disponible "indica que les fuites són resultat d'un acte deliberat" i, per això, es compromet amb qualsevol investigació que ho aclareixi. " Qualsevol interrupció deliberada de la infraestructura energètica europea és absolutament inacceptable i tindrà una resposta sòlida i unida ", ha avisat, per després declarar que la seguretat i les preocupacions ambientals són de "màxima prioritat" i que aquests incidents "no són una coincidència" i afecten tots els europeus.

PER AL KREMLIN LES ACUSACIONS SÓN "ESTÚPIDES"

El Kremlin ha afirmat que apuntar Rússia com a responsable de les fugues al gasoducte Nord Stream és "estúpid" i "absurd" i ha argumentat que Moscou pateix pèrdues a causa d'aquest incident, enmig de les especulacions sobre un possible sabotatge. "Totes dues línies del Nord Stream estan plenes de gas i tots els sistemes estan preparats per al bombament. Aquest gas és molt car", ha explicat el portaveu de la Presidència russa, Dimitri Peskov , segons ha informat l'agència russa de notícies Interfax. "Aquest gas costa molts diners i ara està escapant a l'aire", ha lamentat.



Tot i això, ha declinat fer comentaris sobre les causes i ha demanat "esperar" fins que "es pugui determinar si hi va haver una explosió o no". Peskov ha recordat a més que el president nord-americà, Joe Biden, ha afirmat al febrer que podria "posar fi al Nord Stream 2", si bé ha recalcat que "no sap què volia dir".



"Estem interessats en això? No, no estem interessats. Hem perdut rutes de subministrament de gas a Europa. Està Europa interessat en això, en particular la locomotora de l'economia europea, Alemanya? No, també estan en una situació molt difícil . De fet, estan pagant un preu molt alt per decisions miops, i em refereixo a les sancions furioses", ha argüit Peskov.



Per això, ha assenyalat que la situació actual "requereix diàleg" i una "interacció ràpida entre totes les parts per determinar com més aviat millor ha passat, valorar els danys i predir accions per corregir aquesta situació". "Fins ara hem vist un dèficit total en aquest diàleg", ha dit.