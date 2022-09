Vladimir Putin @ep

La cerimònia de la signatura dels acords d'adhesió a Rússia de les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk i de les regions de Kherson i Zaporíjia, ocupades per les forces russes arran de la invasió d'Ucraïna, tindrà lloc divendres, segons ha confirmat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov ha indicat que la signatura tindrà lloc a les 15.00 hores (hora local) i ha afegit que el president rus, Vladímir Putin, es reunirà amb els líders de les quatre regions ucraïneses, que s'han desplaçat a Moscou de cara a aquests actes després de la celebració els darrers dies de diversos referèndums, tal com ha recollit l'agència russa de notícies TASS.

El resultat de les consultes divulgat per la Comissió Electoral de Rússia projecta un suport aclaparador a favor de l'adhesió a Rússia a les regions de Donetsk, Lugansk, Donetsk i Lugansk, amb xifres que oscil·len entre el 96,75 i el 98,7 per cent a favor del 'sí'.

Les autoritats ucraïneses i els governs occidentals no concedeixen cap validesa als referèndums, mentre que Moscou els pretén utilitzar per legitimar la seva ocupació, tal com va fer el 2014 amb la península de Crimea. El Kremlin ja va deixar clar que l'annexió seria ràpida.