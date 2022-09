Pas de l'huracà per Florida @ep

Poques hores després que ' Ian ' hagi tocat terra al sud-oest de Florida com un huracà de categoria quatre amb vents de fins a 240 quilòmetres per hora, gairebé dos milions de persones s'han quedat sense electricitat al llarg de multitud de comtats de tot l'estat.



En concret, 1.814.000 persones han patit un col·lapse que ha deixat sense servei d'electricitat de manera total o parcial multitud de comtats de Florida, segons ha recollit el web PowerOutage.us, que fa un seguiment de les apagades a tot els Estats Units. .



'Ian' ha tocat terra al sud-oest de Florida aquest dimecres a la tarda com un huracà de categoria quatre, empatant el cinquè huracà més fort registrat a la història dels Estats Units, segons ha recollit 'The Washington Post'.



L'huracà recorda 'Charley' del 2004, el més fort que ha tocat terra a la costa oest de la península de Florida , amb vents de 240 quilòmetres per hora (150 milles per hora).



"A les 3.05 hores (hora local) l'ull de l'huracà 'Ian' va tocar terra a prop de Cayo Costa, a Florida, com un huracà de categoria 4 amb vents màxims sostinguts de 240 quilòmetres per hora", ha subratllat el Centre Nacional d'Huracans (CNH) nord-americà al seu perfil oficial de Twitter.



Tot i això, en les últimes hores l'huracà ha baixat a categoria dos, amb vents màxims de 168 quilòmetres per hora , movent-se cap al nord-est a 12 quilòmetres per hora, segons l'última actualització de del CNH.



"'Ian' continua fuetejant la península de Florida amb marejades ciclòniques catastròfiques, vents i inundacions", ha assenyalat el centre d'huracans en declaracions recollides per CNN.



Alhora, l'organisme ha advertit que "les marees de tempestat, els vents i les inundacions catastròfiques" continuarien a mesura que la tempesta es desplaci cap a l'interior.



Catalogat com a "extremadament perillós", el CNH ha advertit que 'Ian', que té en alerta d'evacuació al voltant de 2,5 milions de persones, aviat "causarà marejades ciclòniques catastròfiques, vents i inundacions".



Prop de 21 milions de persones es preparen per enfrontar les pròximes hores apagades i inundacions i s'espera que l'huracà causi més de 67.00 milions de dòlars (68.800 milions d'euros) en danys i pèrdues, segons ha recollit l'agència de notícies Bloomberg.



El governador de Florida, Ron DeSantis, ha explicat anteriorment que, de moment, ja hi ha registrats almenys 200.000 talls d'energia a tot l'estat de Florida, assegurant que la interrupció de la xarxa elèctrica serà "generalitzada".