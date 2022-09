Putin proclama l'annexió de quatre regions ocupades: "Seran ciutadans russos per sempre" | @ep

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha proclamat aquest divendres l'annexió a la Federació Russa de les regions ucraïneses de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia, la qual cosa implica situar sota la seva sobirania territoris que han estat ocupats militarment. "Seran ciutadans russos per sempre", ha assenyalat.

Durant un acte simbòlic al Kremlin, i en presència de les principals autoritats del país i dels líders prorussos de les quatre regions ucraïneses, Putin ha fet un altre pas en l'ofensiva sobre el país veí, després de fer cas omís als advertiments dels governs occidentals i de l'ONU, que qüestionen la validesa legal d'aquesta annexió.

Putin ha defensat que respon al desig de "milions de ciutadans", que estan en el seu "dret" a demanar adherir-se a Rússia en virtut del principi de l'autodeterminació dels pobles que, segons ha apuntat, també contemplen les Nacions Unides.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat aquest divendres que l'anunci del president rus, Vladimir Putin, d'annexionar-se les regions ucraïneses de Donetsk, Lugansk, Jerson i Zaporiyia "no canvia res". "Tots els territoris ocupats il·legalment pels invasors russos són ucraïnesos i seran sempre part d'aquesta nació sobirana", ha valorat la cap de l'Executiu europeu en un missatge a les xarxes socials després de l'anunci del president rus en un acte al Kremlin.

En la mateixa línia, l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior i vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell, ha afirmat que el pas fet per Moscou és una "gran ruptura" del Dret Internacional i una violació de la Carta de les Nacions Unides."Cap referèndum fals no pot justificar això. La integritat territorial i la sobirania d'Ucraïna no són negociables", ha afirmat l'exministre espanyol en un altre missatge, en què ha insistit en el suport ferm i continu de la UE a Ucraïna.

Per part seva, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha subratllat que la UE no reconeixerà ara ni en el futur les consultes "falses" ni l'annexió "il·legal". En un comunicat al cap de pocs minuts de l'anunci de Putin, els líders de la UE han expressat aquest divendres la seva condemna de l'annexió russa i han promès redoblar les sancions contra Moscou.

Mentrestant, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha insistit que Europa no reconeixerà els "referèndum falsos" ni l'annexió "il·legal" per part del Kremlin. "Estem al costat d'Ucraïna", ha assenyalat a les seves xarxes socials.