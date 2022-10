Rússia defensa que les investigacions de les fugues de Nord Stream només seran imparcials si ells en formen part | @ep

El representant permanent rus davant les Nacions Unides, Vassili Nebénzia, ha defensat aquest divendres que Rússia ha de formar part de qualsevol investigació internacional sobre el "sabotatge" que han patit els gasoductes 1 i 2 que pretengui ser imparcial.

"Rússia crida a fer una investigació a fons per determinar les causes reals del que ha succeït" ha afirmat Nebénzia en el Consell de Seguretat de l'ONU, segons ha recollit l'agència russa TASS.

"Esperem que vostès (els països occidentals del Consell de Seguretat) s'abstinguin d'involucrar-se en jocs verbals russòfobs que desafien el sentit comú, similars als que han utilitzat amb relació a les vagues ucraïneses a la central nuclear de Zaporíjia", ha afegit.

A més, ha defensat que "és clar" que els actes de sabotatge d'aquesta gran complexitat i escala no han pogut ser duts a terme per "terroristes ordinaris". "Veiem que aquestes accions volen malmetre les canonades de gas com un acte deliberat de sabotatge contra les instal·lacions energètiques crucials de Rússia", ha afirmat.