Les autoritats russes han informat a l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) que el cap de la central nuclear ucraïnesa de Zaporíjia, Íhor Murashov, ha estat "detingut temporalment per respondre un interrogatori", segons ha confirmat un portaveu de l'agència nuclear de l'ONU.

El director d'Energoatom, Petró Kotin, ha fet saber en la seva pàgina de Facebook que Murashov va ser interceptat divendres cap a les 16.00, hora local, per una patrulla de l'Exèrcit rus mentre es dirigia a la planta en el seu vehicle particular.

"L'automòbil va ser interceptat, (Murashov) va ser detingut per la força, se li van embenar els ulls i, actualment, no hi ha informació ni sobre el seu parador ni la seva destinació", ha explicat.

Murashov, assegura Kotin, "és una persona que té llicència per treballar i té la responsabilitat principal i exclusiva de la seguretat nuclear i radiològica de la central nuclear de Zaporíjia".

"La seva detenció", recalca, "suposa un perill per al funcionament de la central nuclear més gran d'Europa".

La planta nuclear de Zaporíjia, a l'est d'Ucraïna, fa setmanes que està sota les hostilitats entre les forces de Rússia i Ucraïna. Sense anar més lluny, divendres passat la missió de l'OIEA a la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia ha informat que l'explosió d'una mina terrestre ha malmès un cable d'alimentació de baix voltatge de la central nuclear.

El director general de l'OIEA, Rafael Grossi, ja va reiterar divendres la seva "profunda preocupació" per la repetició d'aquest tipus d'explosions de mines terrestres a prop de la central nuclear més gran d'Europa, on s'han produït freqüents bombardejos durant els últims dos mesos.