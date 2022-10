EuropaPress 3933151 grup soldats exèrcit burkina faso

El Govern espanyol ha condemnat aquest dissabte el nou cop d' Estat propinat divendres a Burkina Faso per una facció dissident de l' Exèrcit , el segon en menys d'un any al país africà, que ha anul·lat tots els acords preliminars aconseguits entre l'anterior junta militar i la comunitat internacional per restaurar un govern civil al país.

Espanya "condemna els últims esdeveniments" al país africà, així com "l'anunci de la dissolució dels òrgans de la Transició ", que suposa "un nou obstacle en el camí cap al

compliment del procés de transició", segons un comunicat publicat pel Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació.

En aquest sentit, el Govern espanyol, "s'uneix a la crida de la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) ", responsable de les negociacions al país africà "que es respecti el cronograma electoral i al retorn a l'ordre constitucional de Burkina Faso ", que tenia la seva data inicialment prevista el 2024.

Els militars, liderats pel capità Ibrahim Traoré, nou home fort del país, han defensat el cop davant del descontentament que viu el país per la inseguretat que provoca el terrorisme gihadista.

"Espanya reitera el seu compromís en la lluita contra el terrorisme i altres causes d'inestabilitat al Sahel, així com en el desenvolupament socioeconòmic en benefici de les poblacions de la regió", conclou la nota d'Exteriors.