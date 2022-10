Lula o Bolsonaro: Brasil vota la primera volta de les eleccions presidencials | @ep

El Brasil celebra aquest diumenge la primera volta de les eleccions presidencials del país. Dos dels principals favorits, Lula da Silva i Jair Bolsonaro , se la van jugar en aquest primer envit. Segons les darreres enquestes, entre tots dos es reparteixen el 80% d'intenció de vot. Si cap de les opcions aconsegueix la majoria absoluta, és a dir, més del 50% sense comptar els vots blancs i nuls, se n'anirà a la segona volta el 30 d'octubre.

Més de 156 milions d'electors (697 mil estan registrats a l'exterior) estan habilitats per triar president i vicepresident, renovar totalment la Cambra de Diputats (513), un terç del Senat Federal (27 senadors), escollir 27 governadors i 1059 legisladors estatals . El vot és obligatori (entre 18 i 70 anys) i des del 1996 es vota electrònicament via l'urna electrònica, instrument que és segur, fiable (79% hi confia), transparent i auditable.

D'una banda, Luiz Inácio Lula da Silva , del Partit dels Treballadors (PT) , conqueriria el 50% dels vots. De l'altre, Jair Bolsonaro, del Partit Liberal (PL) , amb 36% d'intenció de vot, segons Datafolha . El nombre d'indecisos, a diferència de les darreres presidencials de Colòmbia, Xile o el Perú, no supera el 4%.

El líder del Partit dels Treballadors, de 76 anys, arriba a aquestes eleccions després de l'anul·lació de les condemnes per corrupció. Lula va ser condemnat el 2017 a nou anys i sis mesos de presó per delictes de corrupció i blanqueig de capitals, una sentència que el gener del 2018 es va ampliar a 12 anys i un mes. La candidatura de Lula ha aconseguit importants suports, alguns inesperats. El rebuig del 52% a Jair Bolsonaro és el motiu principal que explica els suports.

Lula representa una candidatura anti-Bolsonaro, que va molt més enllà del suport a les idees del Partit dels Treballadors ia la seva principal figura política. Fernando Henrique Cardoso, president del Brasil entre el 1995 i el 2002 i líder del Partit de la Social Democràcia Brasilera (PSDB), històric adversari polític del PT, va ser el primer a mostrar-se amb Lula el maig de l'any passat.

Lula Da Silva, candidat del Partit dels Treballadors



Jair Bolsonaro, de 67 anys, busca renovar el mandat. Si no ho aconsegueix, seria la primera vegada des del retorn a la democràcia que un president en funcions que es presenta a la reelecció no l'aconsegueix. Aquesta és la primera ocasió en què l'ultraconservador Bolsonaro competeix directament amb Lula . En aquestes eleccions, Bolsonaro es presenta pel Partit Liberal , encara que ha estat durant gran part de la seva gestió un president sense partit.

Jair Bolsonaro, candidat del Partit Liberal

La principal dificultat en aquest primer tram de campanya ha estat per a Bolsonaro elevar el terra d'aprovació. El president del Brasil té una bona acollida entre els grups evangèlics, sobretot entre els homes. També entre els més rics i els habitants de la regió Sud.

En total es van inscriure 12 candidatures a president, però en van quedar 11. Ciro Gomes, pel Partit Democràtic Trabalhista (PDT) , amb una proposta de centre, s'ubica en un tercer lloc llunyà amb el 7% d'intenció de vot.

Ciro Gomes, candidat del Partit Democràtic Trabalhista (PDT)

Simone Tebet, de 52 anys , és la quarta en intenció de vot. Amb un 5% en intenció de vot, Tebet té gairebé opcions nul·les d'arribar a la segona volta electoral. Tebet és candidata a presidenta pel tradicional Moviment Democràtic Brasiler (MDB), identificat amb l'anomenat centrão.

Simone Tebet, candidata del Moviment Democràtic Brasiler (MDB)

CAMPANYA AMB VIOLÈNCIA

Ha estat una campanya plena d'atacs -que es va tornar a repetir amb força a l'últim debat de dijous a la nit- i buida de propostes sobretot de part de Lula i de Bolsonaro . Lula ha criticat el president pel mal maneig de la pandèmia, de l'Amazònia i de l'economia, apel·lant a la memòria d'un “passat millor” (quan va ser president) ia la promesa que si torna “farà més i millor”, però sense entrar-hi en detalls. És conscient que en cas de guanyar, la situació interna i internacional serà molt més complexa i adversa que quan va arribar al poder el 2003.

Bolsonaro , per la seva banda, ha atacat durament Lula pels seus escàndols de corrupció, i ha posat focus, en els últims mesos, a aconseguir recuperar l'economia, baixar la inflació, reduir la desocupació, i injectar una quantiosa quantitat de diners als butxaques de les més necessitats ( Pla Auxilio Brasil ) amb propòsits electorals.