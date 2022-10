Dinamarca informa que el gasoducte Nord Stream 2 ja no perd gas | @ep

El gasoducte Nord Stream 2 ja no té fuita de gas en el seu trajecte submarí pel mar Bàltic, segons han informat les autoritats daneses.

Els operadors del gasoducte han informat a Copenhaguen que la pressió del tub s'ha estabilitzat, per la qual cosa es dedueix que ja no hi ha fuita.

Des de primera hora del passat dilluns s'ha informat d'un total de quatre fuites en els gasoductes Nord Stream 1 i Nord Stream 2, construïts per transportar gas rus fins al centre d'Europa per aigües del Bàltic. Diversos països europeus han donat per fet que es tracta d'un sabotatge d'aquesta infraestructura.

S'han detectat almenys dues explosions, segons van informar dijous passat Dinamarca i Suècia en un comunicat conjunt. Els instruments sismològics han detectat tremolors de 2,3 i 2,1 d'intensitat que "probablement es corresponen amb una càrrega explosiva de diversos centenars de quilograms".

La pròxima cita a Praga dels caps d'Estat i Govern de la UE servirà per tractar aquest incident, segons ha revelat el president del Consell Europeu, Charles Michel, ja que suposen "una amenaça per a la UE", segons ha apuntat a Twitter després de reunir-se a Brussel·les amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. "El dany no és accidental i ha de ser minuciosament investigat", ha apuntat Frederiksen a Twitter. Aquestes fuites "són greus per a Europa".

La ministra de l'Interior alemanya, Nancy Faeser, ha anunciat, per la seva banda, la formació d'un grup d'investigació perquè "tots els indicis apunten a actes de sabotatge", segons declaracions al diari alemany 'Bild'. "Ara volem formar un equip d'investigació (...) conforme a la llei europea en el qual tots tres països tinguin investigadors", ha explicat. Hi hauria així experts de la Marina, de la policia i dels serveis secrets.

A més, Faeser ha anunciat comprovacions de la zona marítima en col·laboració amb Polònia, Dinamarca i Suècia. "Patrullarem el mar en coordinació estreta. Volem tenir la màxima presència possible", ha indicat. Per això s'hi enviaran totes embarcacions disponibles de la Policia federal alemanya.