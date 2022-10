Zelenski anuncia que la ciutat de Liman ha estat "completament alliberada" | @ep

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha anunciat aquest diumenge que la ciutat de Liman, situada a la regió de Donetsk i porta d'entrada a la veïna Lugansk, a l'est del país i territori ocupat per Rússia, es troba "completament alliberada" des del migdia.

"Des de les 12.30 Liman està completament buidada. Gràcies als nostres militars, els nostres soldats. Glòria a Ucraïna ", ha declarat el cap de l'Estat ucraïnès a través d'un vídeo publicat a Telegram.

L'exèrcit ucraïnès pretén convertir la conquesta de Liman en l'"obertura d'una via cap al Donbass", com va anunciar dissabte el portaveu de les forces militars del Grup oriental de l'exèrcit d'Ucraïna, Serhí Chereviy.

Aquest passat dissabte, el portaveu de l'Exèrcit rus, el general Ígor Konaixénkov, va confirmar la retirada de les forces russes de la ciutat. "Atès que existia una amenaça de setge, les tropes aliades han estat retirades de l'assentament cap a línies més avantatjoses", va explicar Konaixénkov en una roda de premsa, recollida per l'agència TASS.

La ciutat era utilitzada per l'exèrcit rus com un centre de transport vital. Dissabte hi havia, segons estimacions ucraïneses, uns 5.000 militars russos envoltats, el setge més gran en un contingent rus des del començament de la guerra.

Konaixénkov no ha confirmat quants militars russos quedaven exactament a Liman i es va limitar a assenyalar que la ruptura del setge ucraïnès s'ha saldat amb la mort d'uns 200 efectius a les ordres del Govern de Kíiv, sense donar tampoc més detalls.