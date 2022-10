L'OTAN alerta de la mobilització del submarí rus Bélgorod, portador de l'Arma de l'Apocalipsi 1 @EP

L'OTAN ha remès una nota d'intel·ligència als seus països membres en la qual alerta de la mobilització del submarí nuclear rus 'K-329 Bélgorod', portador del míssil nuclear Posidó, també conegut com l'Arma de l'Apocalipsi, segons informa aquest diumenge el diari italià 'La Repubblica'.

El nou submarí va ser botat al juliol i ara s'hauria submergit en aigües de l'Àrtic després de la seva possible implicació en el sabotatge dels gasoductes Nord Stream, segons diferents fonts extraoficials.

L'OTAN tem que la seva missió sigui ara realitzar una prova del súpertorpede Posidó, un projectil amb capacitat per desplaçar-se fins a 10.000 quilòmetres sota l'aigua i després explotar a prop de la costa per causar un tsunami radioactiu.

El torpede nuclear va ser presentat el 2018 per Rússia com la via per garantir la supremacia militar russa, tot i que els experts nuclears han argumentat que es pot aconseguir el mateix efecte amb un míssil intercontinental com els que estan en funcionament des de la dècada del 1960.

Els Estats Units han activat la xarxa de satèl·lits per fer el seguiment de torpedes que aprofita la gran calor que desprenen els projectils quan s'activen. Però no són capaços de detectar-los sota el mar.

El 'Bélgorod' té 184 metres d'eslora i 15 de mànega i pot viatjar a uns 60 quilòmetres per hora sota l'aigua. S'estima que pot passar fins a 120 dies sense haver de tornar a la superfície.

Entre el seu arsenal compta amb el súpertorpede Posidó, un projectil de 24 metres amb capacitat per portar un cap nuclear d'uns dues megatones. "És un nou tipus d'arma completament nova que obligarà les marines occidentals a canviar la seva planificació i a desenvolupar noves contramesures", ha apuntat l'expert HI Sutton, segons recull 'La Reppubblica'.