El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, saluda el comandant de l'Exèrcit, Oleksander Sirski / @EP

Les Forces Armades d'Ucraïna han assegurat aquest dilluns haver pres el control de la ciutat de Torske , situada a la regió de Donetsk (est), en el marc d'una contraofensiva a la zona, sense que les autoritats russes s'hagin pronunciat de moment sobre la situació.



El portaveu del Grup Oriental de les Forces Armades ucraïneses, Serhiy Cherevati, ha ressaltat que unitats de l'Exèrcit "han pres el llogaret de Torske, en el seu camí a Kreminaya", abans d'afegir que les forces russes "estan intentant enfortir les seves posicions a Kreminaya i construir defenses".



En aquest sentit, ha ressaltat que les tropes russes "estan atacant amb foc d´artilleria" per intentar impedir l´avanç de les forces ucraïneses, segons ha recollit l´agència ucraïnesa de notícies UNIAN. "Les nostres unitats segueixen treballant perquè queden restes (de les tropes russes) als boscos, estabilitzant la situació, capturant els ocupants i desminant", ha conclòs.



Aquest avenç de les tropes ucraïneses arriba tot just un dia després que el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, anunciés que la ciutat de Liman , situada a la regió de Donetsk i porta d'entrada a la veïna Lugansk, es troba " completament alliberada ".



El portaveu de l'Exèrcit rus, Igor Konashenkov, va confirmar dissabte la retirada de les forces russes de la ciutat. "Com que hi havia una amenaça de cèrcol, les tropes aliades van ser retirades de l'assentament cap a línies més avantatjoses", va explicar Konashenkov en roda de premsa recollida per l'agència TASS.



La ciutat era utilitzada per l'Exèrcit rus com un centre de transport vital . Allà, segons estimacions ucraïneses, estaven envoltats dissabte al voltant de 5.000 militars russos, el setge més gran a un contingent rus des del començament de la guerra.