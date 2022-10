"La decisió del govern espanyol de donar suport oficialment al pla d'autonomia proposat pel Marroc constitueix una greu violació del Dret internacional" han manifestat 600 juristes que pertanyen a l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals. Els juristes han fet referència a la carta que va enviar Pedro Sánchez al Rei del Marroc i que va ser divulgada per les mateixes autoritats del país alauita i recorden que el dret a la lliure determinació dels pobles constitueix un dels principis fonamentals del dret internacional d'acord amb la Resolució 1514 de l'Assemblea General sobre el dret dels pobles sotmesos a dominació colonial a la seva independència mitjançant la consulta a la seva població. Com a conseqüència d'això, la Cort Internacional de Justícia va considerar aplicable aquesta Resolució a la descolonització del territori i va reconèixer el dret del poble sahrauí a la determinació lliure mitjançant l'expressió lliure i autèntica de la seva voluntat. A tot això cal sumar-hi la Resolució 658 de 1990 del Consell de Seguretat que va aprovar un Pla d'Arranjament negociat pel Marroc i el Front POLISARI que preveia la celebració d' un referèndum d'autodeterminació i la Resolució 690 de 1991 que va crear la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO), que va actualitzar el cens el 2000 però a la qual el veto de França al Consell de Seguretat va impedir que conclogués la seva tasca . En aquesta consulta el poble sahrauí hauria hagut de decidir entre la independència del territori i la seva integració al Marroc . A més a més, el Dret Internacional " estableix l'obligació de tots els Estats de no reconèixer una situació derivada de l'ús de la força, com és la que es deriva d'imposar a un poble colonial, després de la invasió, un règim d'ocupació per un altre" Estat, així com l'obligació de tots els Estats de no contribuir a la consolidació i legitimació d'una invasió”.

Els juristes subratllen que Espanya continua sent la potència administradora tal com va confirmar l'Audiència Nacional l'any 2014, cosa que implica que "té l'obligació jurídica i política de prendre totes les mesures necessàries per garantir la lliure determinació efectiva del poble sahrauí".

En resum, "la decisió del govern espanyol de donar suport oficialment al pla d'autonomia proposat pel Marroc el 2007 constitueix la denegació expressa de l'exercici del dret a la lliure determinació del poble sahrauí, i, en conseqüència, una greu violació del Dret internacional " així com " el reconeixement implícit de la sobirania marroquina sobre la part del Sàhara Occidental que ocupa il·legalment".