El president de la república russa de Txetxènia, Ramzan Kadirov @ep

El dirigent de la regió russa de Txetxènia , Ramzan Kadirov , ha anunciat aquest dilluns que enviarà tres dels seus fills, menors d'edat, al capdavant ucraïnès davant les crítiques abocades contra ell per la suposada inacció de la seva família en el marc de la guerra que es lliura a Ucraïna.



"Sempre vaig creure que el principal objectiu de qualsevol pare és inculcar en els seus fills el temor de Déu i ensenyar-los a protegir la família, el poble, la Pàtria. Si vols la pau, prepara't per a la guerra", ha apuntat al seu perfil de Telegram, segons ha recollit l?agència de notícies TASS.



Els seus fills, de 14, 15 i 16 anys, respectivament, van començar el seu entrenament militar "des de molt d'hora", per la qual cosa "estan llestos" per "utilitzar les seves habilitats". "Aviat aniran a la línia del front i estaran a les seccions més difícils", ha assegurat.



En aquest sentit, ha criticat l'oposició a Txetxènia per dir que els seus familiars no van a la guerra i ha sentenciat que aquestes persones només "seuen davant dels ordinadors a Europa". "Estem convençuts que fins i tot els nens menors d'edat us podran fer miques, perquè no teniu ni ànim, ni honor, ni dignitat", ha conclòs