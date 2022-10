Núvol de fong sobre Hiroshima i Nagasaki produït per la bomba atòmica @wikipedia

El conflicte que va provocar la invasió russa a Ucraïna pot arribar a ser més devastador del que ens imaginem. Amb l'anunci de la mobilització militar parcial per protegir territoris ocupats per l'Exèrcit Rus a Ucraïna, Vladimir Putin va deixar clar que no pensa perdre la guerra.

El president del Kremlin fins i tot va fer referències a les armes nuclears en allò que Occident considera una amenaça: “Si hi ha una amenaça a la integritat territorial del nostre país, i en la protecció de la nostra gent, utilitzarem tots els mitjans per a nosaltres, i no estic mentint”, va dir Putin. “Aquells que intenten fer xantatge amb armes nuclears han de saber que les tornes poden tornar-se en contra”, va afegir.

Una guerra nuclear que involucri Rússia i l'OTAN seria catastròfica per a la Terra , ja que la magnitud dels projectils podria causar 90 milions de morts en tan sols unes hores . Aquests càlculs van ser realitzats per investigadors del Programa de Ciència i Seguretat Global (SGS) de la Universitat de Princeton, que també van fer una peça audiovisual el 2017 per mostrar els efectes d'un hipotètic conflicte nuclear.

Alex Glaser, un dels creadors del 'Pla A', com es coneix el simulador, va dir a Newsweek que “ fins on es pot dir, aquesta és la crisi més greu amb una potencial dimensió nuclear que involucra Rússia i els Estats Units/OTAN des del final de la Guerra Freda, fins i tot si el risc d'una guerra nuclear encara es considera 'petit' com dirien molts analistes”.

El vídeo, que ressalta les conseqüències immediates d'una guerra nuclear, va utilitzar avaluacions independents de les postures actuals de les forces nord-americanes i russes, els plans de guerra nuclear i els objectius de les armes nuclears, segons Glaser. “La simulació també va ser recolzada per conjunts de dades de les armes nuclears actualment desplegades, rendiments d'armes i possibles objectius per a armes particulars, així com l'ordre de batalla estimant quines armes van a quins objectius en quin ordre en quina fase de la guerra per mostrar l´evolució del conflicte nuclear”, va explicar.

"Quan es creua el llindar nuclear, pot ser molt difícil evitar l'escalada a una guerra nuclear total", va expressar l'investigador.