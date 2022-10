El Govern d'Andorra ha acordat aquest dimarts un increment de les taxes del tabac del 6%, fet que suposarà una pujada de preus els propers dies, amb l'objectiu de mantenir "la transparència" en les relacions comercials internacionals i revisar i ajustar els tipus de gravamen a aquest producte de manera progressiva.

EuropaPress 4725203 ministre finances eric jovenr atenent premsa

Segons ha informat l'executiu, atesa l'existència d' un diferencial de preus "molt important" amb els països veïns que pot fer augmentar el trànsit il·lícit de tabac , habitualment s'incrementa el preu del tabac quan hi ha una pujada a Espanya i França.

Últimament, encara que Espanya no ha modificat les tarifes, França sí que ha aplicat increments molt significatius, "exagerant" així les diferències existents respecte a Andorra.

Així, el Govern ha aprovat aquest dimarts, a proposta del ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, el projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum per recollir els nous tipus de gravamen de les taxes aplicables al tabac.

"Volem donar un senyal que encara que Espanya no incrementi els preus, ens anticipem i apliquem la pujada del 6% de manera unilateral", ha afirmat Jover en declaracions a la premsa.

Ha assegurat que la mesura "no té afany recaptatori, sinó simbòlic per reduir lleugerament el diferencial de preu amb França i disminuir el trànsit il·lícit d'aquests productes".

De fet, ha admès que fa temps que estaven pendents d'una possible pujada dels preus a Espanya, "ho esperàvem l'any passat", però com que no ha estat així, prefereixen no esperar més, en les seves paraules.

Com és habitual quan es tracta de taxes d'aquest tipus, la norma s'ha entrat a tràmit parlamentari per mitjà d'una urgència i necessitat extrema, per la qual cosa es preveu que el Consell General (Parlament) la pugui votar aquest dijous 6 d'octubre i entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

El Govern calcula que aquest increment suposarà la recaptació d'uns 4 milions extra, però segons Jover, en els ingressos totals a finals d'any "no hi haurà grans canvis" perquè encara que pugi la imposició, actualment hi ha una tendència mundial a disminuir-ne el consum productes que ho compensa.

De fet, el pressupost del 2023 del Govern s'ha elaborat sense tenir en compte aquest increment i els ingressos per les taxes del tabac se situen en uns 108 milions.

Tot i que l'increment de les taxes es tradueixi en un augment dels preus, el ministre s'ha mostrat convençut que es manté el marge de competitivitat amb Espanya alhora que s'està “molt lluny” dels preus que es fixen a França.

Finalment, preguntat sobre un creixement del contraban de tabac, ha exposat que la tornada a la normalitat pel que fa al moviment de persones després de les restriccions de la pandèmia ha fet augmentar la sensació de trànsit il·lícit, "sobretot a la frontera amb França" .