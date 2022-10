Lukaixenko @ep

El president de Bielorússia , Aleksandr Lukaixenko, ha confirmat obertament que el seu Govern sí que participa en l'ofensiva militar llançada per Rússia sobre Ucraïna, després de mesos en què s'ha esforçat per matisar el seu grau de vinculació amb la invasió ordenada al febrer pel seu aliat Vladimir Putin.



Lukaixenko ha reunit aquest dimarts la cúpula de la seguretat bielorussa per analitzar "la canviant situació militar i política" a la regió. El mandatari ha subratllat que "no hi ha cap emergència" que afecti Bielorússia, però sí que ha deixat clar que està del costat de Rússia en el que també ell ha descrit com una "operació militar especial".



"Participem-hi. No ho amaguem. Però no hem matat ningú, no hem enviat militars enlloc", ha argumentat Lukaixenko, que ha al·ludit a una implicació "limitada", únicament per "impedir que el conflicte s'estengui a territori bielorús" o per prevenir un possible atac des de Polònia, Lituània i Letònia, informa l'agència BelTA.



Segons Lukaixenko, les tropes ucraïneses tenen 15.000 efectius a la frontera i disposen d'equips de vigilància que, de vegades, violen l'espai aeri bielorús. "Estan suposadament molt preocupats per l'entrada de Bielorússia a la guerra i alhora segueixen amb les provocacions a la frontera" , ha assenyalat.



El mandatari bielorús ha ampliat també el focus per recriminar als "polítics occidentals" les seves declaracions "cíniques" sobre l'ofensiva de Rússia a Ucraïna, que emmarca dins d'uns esforços per contrarestar el presumpte pes de Moscou a l'escena internacional.



En aquest sentit, ha acusat els Estats Units d'intentar desfer-se de Rússia i dels seus aliats per centrar-se a la Xina i, alhora, de buscar que la UE tingui una “més gran dependència” . De fet, ha vaticinat que "els Estats Units destruiran la Unió Europea".



El paper que exerceix Bielorússia en el conflicte d'Ucraïna ha estat motiu de debat constant des del mateix inici de la invasió, en la mesura que va servir per llançar atacs que, en un primer moment, aspiraven fins i tot a facilitar avenços sobre la capital ucraïnesa, Kíev.



Lukaixenko ha descartat que tingui previst decretar una mobilització com l'anunciada per Putin, per reforçar les Forces Armades, però la Intel·ligència ucraïnesa sospita que es podria servir de reservistes russos per millorar la seva capacitat de defensa. Concretament, podria desplegar fins a 20.000 efectius, segons l'agència UNIAN.