Revoltes per la mort de Mahsa Amini / @EP

Ja són 154 les morts que han tingut lloc després de les protestes a l'Iran, desencadenades arran de la mort de Mahsa Amini. Aquesta jove va ser detinguda per la Policia de la Moral per no portar el vel ben posat.

Aquesta xifra l'ha fet pública l'organització de Drets Humans Iran Human Rights, però malauradament no és del tot encertada, ja que falta sumar les 63 morts per les protestes de divendres passat a Zahedan. En aquest cas, la concentració es va produir en protesta per la violació d'un policia a una nena balutxi de 15 anys.

“ La mort de manifestants a Iran, en particular a Zahedan, són crims contra la Humanitat . La comunitat internacional té el deure d'investigar aquests crims i evitar que la República Islàmica cometin més crims”, va afirmar el director de l'Iran Human Rights, Mahmud Amiri-Moghaddam.

El còmput global de morts s'estén per 17 provincial . La zona on més morts s'han produït ha estat Sistan i Balutxistan, amb 63 morts, seguit de Mazandaran, amb 27; Gilán, amb 12; i Azerbaidjan Occidental, amb 11.

El grup també va denunciar problemes per accedir a Internet els deu últims dies, que han impedit que accedeixin a xarxes socials com WhatsApp, Instagram o altres plataformes.

Aquesta terrible situació ha provocat la indignació dels Estats Units. “Segueixo greument preocupat pels informes sobre la intensificació de la repressió violenta contra manifestants pacífics a l'Iran, inclosos estudiants i dones , que reclamen la seva igualtat de drets i la seva dignitat humana bàsica. Reclamen uns principis justos i universals, que sustenten la Carta de l'ONU i la Declaració Universal dels Drets Humans”, va afirmar Joe Biden en un comunicat.

“Durant dècades, el règim de l'Iran ha negat les llibertats fonamentals al seu poble i ha reprimit les aspiracions de generacions successives mitjançant la intimidació, la coacció i la violència. Els Estats Units recolzen les dones iranianes i tots els ciutadans de l'Iran que inspiren el món amb la seva valentia”, ressaltava Biden.