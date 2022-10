Nord-coreans mirant el llançament d'un míssil. Foto: DPA

Les ofensives de Corea del Nord continuen . Pyonyang va llançar, dimecres 5 d'octubre passat, dos nous míssils balístics cap al mar del Japó , també conegut com a mar de l'Est, en resposta al desplegament del portaavions de propulsió nuclear nord-americana US Ronald Reagan .

L'Estat Major Conjunt sud-coreà ha informat del llançament de dos projectils de curt assolit des de l'àrea de Samsok a Pyongyang, entre les 6.01 i 6.23 hores (hora local), segons ha recollit l'agència Yonhap .

El primer d'aquests míssils ha volat a 350 quilòmetres de distància ia una alçada màxima de 80 quilòmetres, mentre que el segon ha viatjat 800 quilòmetres a una alçada màxima de 60 quilòmetres.

El portaavions pel qual Pyongyang ha llançat dos míssils va sortir la setmana passada d'aigües sud-coreanes després de participar en un exercici conjunt entre Corea del Nord i els Estats Units des del 26 al 29 de setembre.

El Ministeri d'Exteriors de Corea del Nord ha condemnat en un comunicat, recollit per l'agència de notícies estatal KCNA, les accions per part de Washington, que representen "una amenaça seriosa per a l'estabilitat de la península de Corea i els seus voltants en redesplegar el grup de treball de portaavions a les aigües davant de la península".