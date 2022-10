Almenys 18 migrants morts en naufragar dues embarcacions en aigües gregues | @ep

Almenys 18 migrants han mort i desenes es troben en parador desconegut després que dues embarcacions hagin naufragat durant la nit d'aquest dimecres en aigües gregues, segons han informat mitjans locals.

Al voltant de les 21.00 hora local, hi ha hagut un naufragi a una milla naútica del port de la localitat de Diakofti, a l'illa de Citera, on s'han registrat vents de fins el 100 quilòmetres per hora, unes condicions climàtiques desfavorables per al bon desenvolupament de les operacions de rescat de la Guàrdia Costanera grega, ha recollit el portal 'Kythera News'.

Segons l'últim informe, la Guàrdia Costera, la Policia grega i autoritats locals han albirat els cossos de tres persones i s'han posat fora de perill a 80. Segons la declaració de les persones rescatades, a l'embarcació hi anaven 95 migrants, per la qual cosa es continuen buscant a 15 persones més.

El segon dels naufragis ha tingut lloc prop de l'illa de Lesbos després de l'enfonsament d'una embarcació en la qual, segons les primeres informacions, hi anaven uns 40 migrants.

Les autoritats han comptabilitzat fins al moment la mort de 15 persones. Així mateix, s'ha dut a terme el rescat de nou migrants i s'està procedint a treure a tres persones d'una zona rocosa i escarpada, segons ha informat el diari 'Ethnos'.

Encara es continua intentant localitzar a les altres 16 persones que anaven a bord de l'embarcació.