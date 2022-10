Almenys 18 migrants han mort i desenes estan en parador desconegut després que dues embarcacions hagin naufragat aquest dimecres a la nit en aigües gregues, segons han informat mitjans locals.

Guàrdia costanera de Grècia @ep



Al voltant de les 21.00 hora local, un naufragi ha tingut lloc a una milla nàutica del port de la localitat de Diakofti, a l'illa de Cítera, on s'han registrat vents de fins a 100 quilòmetres per hora , unes condicions climàtiques desfavorables per al bon desenvolupament de les operacions de rescat de la Guàrdia Costera grega, ha recollit el portal Kythera News.



Segons l'últim informe, la Guàrdia Costera, la Policia grega i autoritats locals han albirat els cossos de tres persones i se n'ha posat fora de perill 80. Segons la declaració de les persones rescatades, a l'embarcació anaven a bord 95 migrants, per això que se segueixen buscant 15 persones més.



El segon dels naufragis ha tingut lloc a prop de l'illa de Lesbos després de l'enfonsament d'una embarcació on, segons les primeres informacions, anaven a bord uns 40 migrants.



Les autoritats han comptabilitzat fins ara la mort de 15 persones. Alhora, s'ha dut a terme el rescat de nou migrants i s'està procedint a treure tres persones d'una zona rocosa i escarpada, segons ha informat el diari 'Ethnos'. Encara es continua buscant 16 persones més que anaven a bord de l'embarcació.



CRIDA A TURQUIA



El ministre de Migració de Grècia, Notis Mitarakis , ha llançat a Twitter una "crida urgent" a Turquia, per demanar-li que prengui "accions immediates" amb què aturar el flux migratori, en un moment amb "dolentes condicions meteorològiques a la zona" .



El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis , i el president turc, Recep Tayyip Erdogan , coincidiran aquest dijous a Praga a la primera reunió de consolidar una nova 'Comunitat Política Europea', que aglutina països de la UE amb altres socis del continent, encara que no hi ha previst cap partit bilateral entre tots dos.



"Ja s'han perdut massa vides a l'Egeu. La gent s'ofega en vaixells que no són aptes per navegar", ha afegit el ministre, que també ha reclamat a la Unió Europea que prengui mesures.



Abans dels naufragis d'aquest dijous, l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) ja tenia confirmades les morts de més de 230 persones a la zona est de la Mediterrània. Uns 2.100 migrants i refugiats han mort en aquesta àrea des de l'any 2014.