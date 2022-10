Simulació dels danys que podria rebre una ciutat com Nova York amb un Status-6 - Wikipedia

El Pentàgon actualment no té informació sobre les proves del torpedo-dron nuclear Posidó de Rússia, una arma que canviaria la postura estratègica dels Estats Units , va assegurar un alt funcionari militar dels Estats Units en una roda de premsa del Departament de Defensa dels Estats Units aquest dilluns a la nit.

La declaració es va produir en resposta als informes que afirmaven que la intel·ligència de l'OTAN havia advertit als aliats que el submarí nuclear rus Belgorod era al Mar Àrtic de Kara per possiblement provar el "súper torpede". El diari The Times va assegurar que l'arma també es podria provar al Mar Negre, on l'Armada de Rússia ha estat llançant atacs amb míssils balístics contra posicions ucraïneses.

Què és el dron torpediner nuclear Posidó?



El Posidó, o Ocean Multipurpose System Status-6, és un vehicle submarí no tripulat que pot ser llançat per un submarí. Segons Popular Mechanics, pot recórrer gairebé 10.000 quilòmetres a una velocitat de poc més de 100 quilòmetres per hora.

Els mitjans occidentals ho descriuen dramàticament com un "arma de l'apocalipsi" , però no és clar quina és la càrrega útil termonuclear. Les estimacions han oscil·lat entre dos i 100 megatons. Cada megató són 1000 quilotons. Com a referència, la bomba nuclear Fat Man llançada sobre Nagasaki pels Estats Units al final de la Segona Guerra Mundial tenia 21 quilotons.

Pot el "súper" torpede Posidó causar un "tsunami nuclear"?



L'exsubsecretari d'Estat dels EUA, Christopher Ford, va afirmar el 2021 que l'arma podria causar un " tsunami nuclear " que colpejaria la costa nord-americana i que la radiació resultant deixaria inhabitables les ciutats costaneres durant molt de temps.

Ford va descriure el súper torpede com una arma rudimentària a l'entrevista amb Government Matters TV i va dir que no estava segur de què afegia realment a les capacitats de guerra de Rússia sobre altres plataformes d'armes convencionals o nuclears. "És una arma terrorista", va dir Ford. "Està dissenyat per matar o traumatitzar els habitants de les ciutats costaneres".

Les altres capacitats del Posseidó



Dimitry Litovkin, editor en cap de l'agència de notícies TASS, es va presumir que el Belgorod i altres vaixells de la seva classe podrien "portar fins a 12 d'aquests dispositius a la costa dels Estats Units".

També va afirmar que el Poseidó tenia capacitats per romandre inactiu al fons de l'oceà durant anys abans de l'activació. També va dir que era impossible detectar el dron a aquestes profunditats.