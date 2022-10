L'activista bielorús Ales Bialiatski, l'ONG russa Memorial i el Centre per a les Llibertats Civils d'Ucraïna / @EP

L'activista bielorús Ales Bialiatski , l'ONG russa Memorial i el Centre per a les Llibertats Civils d'Ucraïna han estat reconeguts amb el premi Nobel de la Pau , en un guardó amb què el Comitè Noruec ha volgut aplaudir la tasca de la societat civil en defensa dels Drets Humans en tres països estretament interrelacionats en els darrers mesos.



"Junts, demostren el significat de la societat civil per la pau i la democràcia ", ha conclòs el jurat, que en el cas de Bielorússia ha reconegut el treball de Bialiatski, un advocat que va començar el seu activisme a la dècada dels vuitanta i va fundar el 1996 l'organització Viasna com a contrapès a les tendències "dictatorials" del règim d'Alexander Lukaixenko.



Bialiatski va passar tres anys a la presó , entre el 2011 i el 2014, i va ser detingut de nou després de les protestes postelectorals del 2020. Encara roman a la presó preventiva , per la qual cosa és la quarta persona reconeguda amb el Nobel mentre està presa, al costat de la birmana Aung Sant Suu Kyi, el xinès Liu Xiaobo i l'alemany Carl von Ossietzky.



A Rússia, el Comitè Noruec ha posat el focus a l' ONG Memorial , fundada el 1987, en ple declivi soviètic, per activistes com Andrei Sakharov, que ja havia estat reconegut prèviament amb el premi Nobel de la Pau. L'organització va continuar creixent després del col·lapse de l'URSS i el seu constant pols amb el Kremlin va fer que fos declarada "agent estranger" i obligada a tancar a finals del 2021.



"Els actors de la societat civil a Rússia han estat víctimes d'amenaces, detencions, desaparicions i assassinats durant molts anys", diuen les conclusions del jurat.



Per la seva banda, el Centre per a les Llibertats Civils va sorgir el 2007 per promoure la democràcia i la defensa dels Drets Humans a Ucraïna i, durant aquests darrers mesos, ha treballat per identificar i documentar els presumptes crims de guerra perpetrats per Rússia. Ja havia advocat des de la seva fundació per la incorporació d'Ucraïna al Tribunal Penal Internacional (TPI), per tal de rendir comptes.



NO ÉS "CONTRA" PUTIN



La presidenta del Comitè Noruec, Berit Reiss-Andersen, ha afirmat que el premi "no va contra ningú", sinó que prefereix centrar-se en accions que considera positiva . Així, ha negat en declaracions als mitjans que sigui un missatge directe al president de Rússia, Vladimir Putin, que precisament aquest divendres fa 70 anys.



Tot i això, sí que ha condemnat la repressió de la dissidència a Rússia, aguditzada des de l'inici al febrer de la invasió a la veïna Ucraïna . "Això és al que ens volem referir amb aquest premi", ha argumentat, segons la radiotelevisió pública britànica BBC.



L'activista i les dues organitzacions llorejades aquest divendres recullen el testimoni dels periodistes Maria Ressa i Dimitri Muratov, premiats a l'edició del 2021, i rebran al desembre a Oslo un reconeixement que porta també aparellat el lliurament de 10 milions de corones sueques (més de 917.000 euros).



Per a l'edició d'aquest any, s'havien presentat 342 candidatures , 251 de les quals corresponen a persones i 92 a organitzacions. La llista, que es va tancar a finals de gener, és la segona més nombrosa de la història dels premis, només darrere del rècord de 376 aconseguit el 2016.