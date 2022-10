L'escriptora bielorussa i nova guanyadora del XXXIV Premi Internacional Catalunya, Svetlana Alexievich , ha fet una crida a la ciutadania a ser forts davant Putin, que "està amb el dit sobre el botó nuclear", en referència a les amenaces d'un atac nuclear a Ucraïna per part de Rússia.

L'escriptora bielorussa i nova guanyadora del XXXIV Premi Internacional Catalunya, Svetlana Alexievich - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Ho ha dit aquest dilluns després de rebre el XXXIV Premi Internacional Catalunya lliurat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un acte en què també ha participat la presidenta del guardó, Mary Ann Newman; l'anterior premiada, Judith Butler, per mitjà d'un vídeo; i la investigadora sènior associada del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) Carmen Claudín, encarregada de fer la glossa de la guardonada.

"Veig que Putin està amb el dit sobre el botó nuclear i nosaltres ens hem de fer forts perquè la dictadura per molt forta que sigui no ens podrà vèncer", ha dit l'escriptora en la seva intervenció.

Alexievitx ha recordat que a la seva trajectòria ha vist "la maldat feta per la gent soviètica" i assegura que li han faltat les paraules per descriure-la.

"Quan m'he assabentat del premi, jo he pensat: Tindré paraules per explicar (la maldat)? Explicar sobre un nen que porta menjar a la tomba de la seva mare perquè ella no va morir només pels bombardejos, també perquè no tenien menjar "Aquest nen és petit, només té quatre anys, i li falten les paraules. Jo pensava en aquesta història i també he pensat: Podré explicar-ho?", ha afegit.

Ha tornat a explicar que treballa en una prolongació del llibre 'El Temps de segona mà. El final de l'home vermell' (2014) i reprendrà l''homo sovieticus' perquè aquest home --al qual ella també anomena 'home vermell'-- "encara és viu".

“Als anys 90 potser pensàvem, sent massa ingenus, que ja havíem aconseguit la victòria i jo veig que encara tindrem i veurem moltes llàgrimes. Encara veurem el feixisme rus i moltes desgràcies que li passaran al nostre poble ”, ha insistit.

Alexievitx ha afirmat que treballarà perquè la seva literatura serveixi "per fer aquest món més perfecte i per fer cadascú més fort", en el marc de l'actual guerra a Ucraïna.

INTERVENCIONS

Durant la seva intervenció, la presidenta del guardó, Mary Ann Newman , ha assegurat que de les 54 candidatures analitzades han escollit Alexievitx per la seva "trajectòria i poderosa obra sobre les conseqüències de l'imperi soviètic, per la seva implicació en oposició al règim de Lukaixenko i contra la invasió russa d'Ucraïna", així com pel seu treball de recopilar testimonis individuals.

La premiada de l'edició anterior, Judith Butler, ha elogiat Alexievitx perquè dóna veu als "vertaders herois, aquells que es neguen a anar a la guerra i que mantenen sencer el que ella denomina com el seu ésser humà interior", i ha definit la seva obra com a valent i exquisida.

Finalment, la investigadora sènior associada del Cidob Carmen Claudín, ha insistit que l'homo sovieticus descrit per Alexievitx "no va ser destruït com s'esperava, sinó que ha ressorgit" i ha fet una crida a lluitar en pro dels valors democràtics.