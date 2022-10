Impacte d'un míssil rus a Kíev aquest 10 d'octubre @ep

La guerra d' Ucraïna ha entrat definitivament en una nova fase on, segons sembla, Rússia ha pressionat l'accelerador i no deixarà de pressionar-lo fins que aconsegueixi resoldre el conflicte, d'una manera o altra. Rússia ha respost aquest dilluns a la destrucció del pont de Kerch, que connecta la Rússia continental amb la península de Crimea --annexionada el 2014--, amb un atac d'una escala no vista en mesos: una sèrie de bombardejos i atacs amb projectils contra la capital d' Ucraïna , Kíev , i altres ciutats del país europeu , incidents que han deixat fins ara més de deu morts i desenes de ferits.



Els atacs han arribat hores després que el president rus, Vladímir Putin , acusés els serveis secrets ucraïnesos de l'"atemptat terrorista" perpetrat dissabte contra el pont, que el va deixar parcialment inutilitzat i que es va saldar amb almenys tres morts. "No hi ha dubte que és un atemptat terrorista que buscava destruir una infraestructura civil de vital importància per a la Federació Russa", va dir Putin després de l'incident.



El succés va suposar una greu garrotada per a Rússia pel fet que és una important ruta de subministrament logístic per a les forces russes a Crimea i al sud de la Ucraïna ocupada per Rússia. Així mateix, va ser un cop dur per a la imatge de Putin, que va inaugurar el 2018 el pont, una de les principals infraestructures construïdes a la península des de la seva annexió i per a Ucraïna suposa un símbol de l'ocupació.



Tot just unes hores després, diverses ciutats ucraïneses han estat atacades amb míssils, en el marc d'una aparent resposta russa als fets. Moscou havia centrat durant els últims mesos les seves operacions a la zona est del país, intentant consolidar territoris de les regions de Donetsk i Lugansk, així com zones de Xerson i Zaporiyia que permetessin a Moscou connectar aquests territoris amb Crimea. De fet, la setmana passada Putin va signar un decret annexionant aquestes zones, tot i que durant les últimes setmanes ha patit garrotades a nivell militar i ha hagut de retirar-se de diverses àrees.

Mapa amb atacs registrats sobre diferents ciutats d'Ucraïna el 10 d'octubre del 2022.@ep

Vladimir Putin ha confirmat "un atac massiu amb armes d'alta precisió i llarg abast" contra diversos punts d'Ucraïna i ha indicat que han estat portats a terme "a suggeriment del Ministeri de Defensa". Putin ha dit que han aconseguit "instal·lacions d'energia, comandaments militars i centres de comunicacions", ha detallat.



"Si continuen els intents de dur a terme atacs terroristes contra el nostre territori, les respostes de Rússia seran dures i d'una escala que correspondrà al nivell de les amenaces contra la Federació Russa", ha dit durant una reunió amb membres del Consell de Seguretat de Rússia, segons ha recollit l?agència russa de notícies TASS.

AMENAÇA A MOLDÀVIA



La nova fase de la guerra de Putin també passa per llançar provocacions cap als països veïns, tot recordant-los que poden córrer la mateixa sort que Ucraïna. Les autoritats de Moldàvia han denunciat aquest dilluns que tres míssils de creuer llançats pel bàndol rus amb destinació a Ucraïna han sobrevolat el seu espai aeri . Així ho ha manifestat el ministre d'Afers Estrangers de Moldàvia, Nicu Popescu, a través d'un missatge al compte de Twitter.



"Tres míssils de creuer llançats aquest matí sobre Ucraïna des de vaixells russos al mar Negre van creuar l'espai aeri de Moldàvia", ha escrit Popescu, que ha informat al seu torn que trucaran a l'ambaixador rus perquè doni "explicacions".



BELORÚSIA ENTRA A LA GUERRA

El president de Rússia, Vladímir Putin , i el seu homòleg bielorús, Alexander Lukaixenko , han acordat aquest dilluns el desplegament de tropes conjuntes a la regió després d'una reunió en matèria de seguretat.



Lukaixenko ha indicat que la mesura ha estat presa "en relació amb l'empitjorament de la situació a la frontera occidental dels dos països". "Si el nivell d'amenaça arriba al nivell actual, com és el d'ara, començarem a fer servir aquest grup", ha assenyalat.



" Els he d'informar que la formació d'aquest grup ja ha començat. (...) Ja vaig donar l'ordre que es formés ", ha asseverat el mandatari bielorús, segons informacions de l'agència de notícies BelTA. Lukaixenko ha assenyalat, no obstant, que Rússia "no busca aquest tipus de conflictes ara mateix". "Ja tenen massa problemes. Per tant, no comptem amb un gran nombre de forces russes per al contingent", ha asseverat.



"Estigueu preparats per rebre aquesta gent en el futur proper i donar-los tot el que calgui, tal com està establert i sense agreujar la situació", ha assenyalat en declaracions dirigides el Ministeri de Defensa.