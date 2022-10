Joan a Tot és Mentida - Mediaset

Juan , exlegionari espanyol de 43 anys, que va perdre diversos dits i part de la melsa i va ser ferit a la cama durant la guerra entre Ucraïna i Rússia , en la qual porta combatent pràcticament des de l'inici, ha estat entrevistat pel programa 'Todo es Mentira ' de Risto Mejide a Cuatro, on ha relatat, una vegada més, les imatges que té a veure diàriament al camp de guerra ucraïnès.

L'espanyol ha intentat justificar per què segueix lluitant en aquesta guerra davant Risto Mejide i els col·laboradors del programa "He vist pilotes de futbol amb granades a dins perquè els nens els donin puntades de peu", ha relatat l'exlegionari, que entén que no pot abandonar Ucraïna fins que hagi acabat aquesta barbàrie. "Per les carreteres he arribat a veure mans de nens amputades", ha afirmat Juan.

En una entrevista amb Carlos Herrera a COPE, Juan va explicar com és el seu dia a dia a Ucraïna: "He temut per la meva vida cada dia des que sóc aquí, i porto cinc mesos, cada dia em disparaven. M'han declarat Heroi Nacional per culpa o gràcies al president Volodimir Zelenski", va dir a l'agost.