Rei Carles III @ep

El Palau de Buckingham ha anunciat aquest dimarts que la coronació del rei Carles III d'Anglaterra es durà a terme el proper 6 de maig de 2023 a l'Abadia de Westminster de Londres, en una històrica cerimònia on també serà designada reina consort Camil·la, encara que en un esdeveniment amb menys pompa i boato.



Carles III va accedir al tron ara fa un mes després del longeu regnat de la seva mare Isabel II . Al nou monarca se li col·locarà la corona amb 74 anys i esdevindrà així la coronació més tardana de la història d'aquesta monarquia, així com la primera en gairebé 70 anys.



Buckingham ha comunicat que la simbòlica cerimònia combinarà les "arrelades" tradicions "de llarga data" i alhora "reflexarà el paper del monarca actualment" amb una mirada "cap al futur".



La unció estarà presidida i beneïda per l'Arquebisbe de Canterbury i s'espera que no s'allargui durant gairebé tres hores com va passar a la d'Isabel II, ni tingui una llista de convidats tan nombrosa, segons han explicat fonts reals a la cadena BBC.



La data de coronació també coincidirà amb el quatre aniversari del seu besnét Archie, fill del seu nét Enrique i Meghan Marckle, els ducs de Sussex.