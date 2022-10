Polònia detecta una fuita a l'oleoducte de Drujba, clau per al subministrament a Europa | @ep

Les autoritats de Polònia investiguen una fuita de petroli a l'oleoducte de Drujba, clau per al subministrament de cru al centre d'Europa, sense que ara com ara hagin pogut determinar les causes de l'incident, detectat dimarts a la nit.

La fuita es troba a uns 70 quilòmetres de la ciutat de Plock i afecta una de les dues línies de l'oleoducte, segons un comunicat de l'operador polonès, PERN, que ha confirmat que la línia que no s'ha vist afectada funciona amb normalitat.

La zona, fins a la qual s'han desplaçat experts de PERN i serveis de Bombers, ha quedat assegurada fins a un altre avís.

L'empresa operadora espera conèixer en qüestió d'hores les causes exactes d'aquest incident, tot i que el principal responsable de la infraestructura energètica estratègica de Polònia, Mateusz Berger, ha afirmat que ara com ara no hi ha res que permeti apuntar a altres causes que no siguin un accident.

En aquest cas, es descartaria la hipòtesi del sabotatge, en un moment d'especial preocupació a Europa pels recents atacs als gasoductes Nord Stream al mar Bàltic.