Biden promet que hi haurà "conseqüències" per a l'Aràbia Saudita per la retallada en la producció de petroli | @ep

El president nord-americà, Joe Biden, ha promès que hi haurà "conseqüències" per a l'Aràbia Saudita per la decisió de l' Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i els seus aliats, liderats per Rússia, de reduir i ajustar a la baixa la producció de cru .

Així, l'inquilí de la Casa Blanca ha alertat que això mostra una clara "ruptura" en la relació entre les parts, cosa que obliga Washington a "revisar" la situació després d'acusar Riad d'alinear-se amb Moscou en el marc de les conseqüències energètiques derivades de la invasió russa d' Ucraïna .

En aquest sentit, ha puntualitzat que el Govern nord-americà valorarà la possibilitat de prendre mesures de represàlia contra l'Aràbia Saudita després que els diputats demòcrates així ho suggerissin.

"Hi haurà algunes conseqüències pel que han fet amb Rússia ", ha asseverat Biden en una entrevista concedida a la cadena de televisió CNN , si bé no ha especificat de quines mesures es podria tractar. "Ho tinc al cap", ha dit.

Les paraules de Biden arriben després que l' OPEP anunciés la setmana passada que ajustaria a la baixa de 2 milions de barrils diaris la producció de petroli, cosa que ha provocat crítiques entre els alts càrrecs de la Casa Blanca i els membres del Congrés nord-americà.

L'anunci de l'ajust de la producció de l' OPEP ha impulsat a l'alça els preus del barril de petroli, que en la varietat Brent , de referència per a Europa, escalava a 93,35 dòlars, un 1,69% més, el nivell més alt alt des del 21 de setembre.