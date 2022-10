L'OTAN amenaça Putin d'aplicar-li l''Articulo 5' si saboteja objectius d'Occident | @ep

Els ministres de Defensa de l'OTAN inicien aquest dimecres una reunió de dos dies en què tractaran la necessitat de reforçar les defenses aliades i la protecció de les seves infraestructures crítiques, després dels recents atacs al Nord Stream 1 i 2 , alhora que continuen el seu suport a Ucraïna .

"Revisarem els nostres avenços en l'enfortiment de la dissuasió i la defensa de l' OTAN . Augmentarem encara més la protecció de les nostres infraestructures crítiques, a la llum del sabotatge dels oleoductes Nord Stream ", ha indicat la vigília en una roda de premsa prèvia a la reunió el secretari general aliat, Jens Stoltenberg.

El noruec va recordar que l' Aliança Atlàntica ja ha doblat la seva presència al mar Bàltic i al mar del Nord amb més de 30 vaixells, que estan recolzats per avions de patrulla marítima i submarins. Stoltenberg ha afirmat que segueixen "de prop tots els incidents que puguin constituir un atac híbrid o cibernètic contra els aliats de l' OTAN " i que estan "preparats per prendre les mesures necessàries si cal", que dependrien de "la naturalesa de l'atac" i que "poden activar l'article 5" per a la defensa col·lectiva.