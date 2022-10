Míssils russos caient sobre Kíev @ep

La por a l'ús d'armes nuclears per part de Rússia contra Ucraïna plana sobre la crisi actual, però alguns ucraïnesos han trobat una solució creativa. Un gran grup d'ucraïnesos ha decidit organitzar una orgia massiva en un turó als afores de Kíev en cas que Vladimir Putin llanci una bomba nuclear.

Més de 15.000 ja s'han registrat a Telegram per a la festa sexual . L'orgia massiva tindrà lloc en un turó als afores de la ciutat, on es demanarà als participants que decorin les mans amb franges de colors, que simbolitzen els seus interessos sexuals. Si esteu considerant participar, les tres franges són per als amants del sexe anal i les quatre franges són per als amants del sexe oral.

Els organitzadors afirmen que l'esdeveniment, en què els vilatans abandonaran els refugis atòmics i búnquers a favor d'una celebració sexual, és tan popular que "per alguna raó, tots els pisos amb vista al turó han desaparegut dels llocs immobiliaris"-

Què pensen els ucraïnesos sobre aquesta idea?



Una dona ucraïnesa afirma que el programa encarna l'esperit optimista d'Ucraïna i la confiança creixent en si mateixos sobre les seves possibilitats de guanyar la guerra en una entrevista amb Radio Free Europe.

"És el contrari de la desesperació. Fins i tot en el pitjor dels escenaris, la gent busca alguna cosa bona", diu. "Aquest és el mega-optimisme dels ucraïnesos", exclama.

Una altra persona va afegir que “és un intent de mostrar que com més intentin espantar-nos, més ho convertirem en una altra cosa. L'humor ajuda. És una resposta a l'amenaça russa”.

El canal de Telegram que va promocionar l'esdeveniment cobreix la guerra amb humor i recentment va descriure els esforços del contraatac a Jerson com a "festes BDSM per als russos".

Quan va sonar una sirena d'atac aeri la setmana passada, un membre del grup que organitza l'orgia va preguntar fins i tot emocionat: "És hora?" amb un emoji descarat, i va rebre al voltant de 600 reaccions en resposta.