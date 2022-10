L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell / @EP

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell , ha avisat aquest dijous que la UE, l'OTAN i els Estats Units respondran a Rússia en cas que Moscou decideixi dur a terme un atac nuclear contra Ucraïna, afirmant que l' Exèrcit rus seria "aniquilat" .



En un discurs a la ciutat belga de Bruges pronunciat davant l'Acadèmia Diplomàtica Europea, el cap de la diplomàcia europea ha assegurat que Moscou no es pot permetre "farols" sobre l'ús d'armes nuclears. "Ha d'estar clar que els que recolzen Ucraïna, els Estats Units, l'OTAN i la UE , no estan amb fanals tampoc", ha subratllat.



" Un atac nuclear tindrà resposta. No una resposta nuclear, però una resposta tan potent militarment que l'Exèrcit rus seria aniquilat", ha advertit Borrell, recalcant que Europa viu un "moment seriós" de la història en què els Vint-i-set han de demostrar la seva "unitat" i "total fermesa".



Es tracta de la primera vegada que un alt càrrec europeu parla concretament de la resposta que donaria Occident a un atac nuclear rus a Ucraïna. De moment, l'OTAN ha evitat detallar quina seria la seva contestació, encara que el secretari general aliat, Jens Stoltenberg, va afirmar dimecres que l'ús d'armes nuclears " tindria greus conseqüències per a Rússia ".



"Rússia sap que una guerra nuclear no es pot guanyar, mai no s'ha de lliurar. I, per descomptat, també estem seguint de prop la postura nuclear russa. No hem vist cap canvi, però ens mantindrem alerta ", ha indicat l'exprimer ministre noruec .



Aquest dijous els ministres de Defensa de l'OTAN es reuneixen a Brussel·les en una nova reunió dominada per l'agressió russa a Ucraïna i, en concret, les amenaces nuclears del Kremlin. En aquest marc, els ministres aliats han discutit la situació en una trobada del grup de planificació nuclear de l'OTAN.

INTEGRAR A LA RÚSSIA POST-PUTIN



Davant els estudiants de l'escola diplomàtica europea, l'exministre espanyol ha defensat continuar donant suport a Kíev militarment i buscar la via diplomàtica "quan sigui possible". “Hem d'estar a punt per fer tant com fem ara en les negociacions de pau. El món necessita que la guerra pari ”, ha assenyalat.



Tot i que Europa pateix conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna, com l'auge de preus de l'energia, Borrell ha demanat elevar la vista i pensar en els milions de persones, principalment a l' Àfrica i el Pròxim Orient , per als quals els efectes són " més difícils".



A parer seu, Europa ha d'estar preparada per a un període d'inestabilitat per la situació a Ucraïna i alhora, ha de pensar en un "nou ordre de seguretat". En aquest marc, Borrell ha instat els joves diplomàtics a pensar en un nou ordre mundial i com integrar la Rússia post Vladimir Putin en aquest futur esquema.