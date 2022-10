Llançament d'un míssil. Foto: DPA



L'exèrcit de Corea del Nord ha llançat, durant la matinada del divendres 14 d'octubre, un nou míssil balístic no especificat cap al mar del Japó, segons han denunciat fonts militars sud-coreanes.



Aquest llançament, ocorregut al voltant de les 2 de la matinada (hora local), s'ha produït després que una desena d'avions militars nord-coreans sobrevolessin de manera amenaçadora territori proper a la frontera amb Corea del Sud. Aquestes maniobres van ser respostes per Seül amb el desplegament de caces F-35 a la frontera i altres actius militars.

Així ho ha confirmat l'Estat Major Conjunt de Corea del Sud (JCS), que ha afegit, posteriorment, que les Forces Armades nord-coreanes han llançat uns 170 trets d'artilleria cap a "zones d'amortiment" marítimes establertes en virtut d'un acord. de reducció de tensió militar intercoreà del 2018, tal com recull l'agència de notícies sud-coreana Yonhap .

Seül ha detallat que ha detectat al voltant de 130 xuts d'artilleria cap al mar Groc (entre la Xina i la península coreana) i aproximadament 40 xuts cap al mar de l'Est.

El JCS ha criticat aquests trets com una "clara" violació de l'Acord Militar Integral (CMA), signat tant per Seül com per Pyongyang el 2018 per reduir les tensions, ja que els trets s'han produït a la frontera marítima delineada sota el pacte.

Per part seva, les autoritats japoneses, com el ministre de Defensa, Yasukazu Hamada, ha assegurat que l'escalada és "inacceptable". A més, el primer ministre nipó, Fumio Kishida, ha convocat una reunió de l'equip d'emergència per recopilar tota la informació possible sobre els fets i confirmar els possibles desperfectes que hagi pogut ocasionar el míssil nord-coreà.