La primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, ha corregit aquest divendres el pla fiscal presentat al setembre, admetent que el conegut com a "mini pressupost" anava "més lluny" i "més ràpid" del que esperaven els mercats, dins d'un context que ha qualificat de "difícil" i que ha comportat també el cessament del responsable de Finances, Kwasi Kwarteng.

Truss ha apartat Kwarteng, "un gran amic" amb què compartia la seva "visió" política, per contrarestar la polèmica que va generar un pla de retallades fiscals per valor de 45.000 milions de lliures (51.780 milions d'euros), que no convencia ni a l'entorn financer ni al polític i que, en termes de divises, va arribar a posar la lliura esterlina contra les cordes.

Truss, que ja es va veure obligada a retirar en qüestió de dies la proposta per rebaixar del 45% al 40% l'impost sobre la renda per a les grans fortunes , ha anunciat en una compareixença davant els mitjans aquest divendres, que mantindrà l'augment de l'impost de societats --del 19% al 25%--, tal com havia acordat l?anterior Govern, encapçalat per Boris Johnson.

"La gent d'aquest país vol estabilitat", va dir la primera ministra britànica, reconeixent que "parts del mini pressupost van arribar més lluny i més ràpid del que esperaven els mercats", i per això ha decidit "mantenir l'augment en l'impost de societats que estava previst pel Govern anterior", cosa que recaptarà 18.000 milions de lliures esterlines a l'any (20.712 milions d'euros).

En la compareixença, malgrat el cop a la credibilitat del seu Govern que pot representar el fiasco del 'mini pressupost', Truss ha defensat la "disciplina fiscal" i la necessitat d'avançar en matèria de reducció d'impostos alhora que es tracta de consolidar un "alt" creixement. "Estic completament decidida a avançar en el que vaig prometre", ha dit, durant una roda de premsa en què ha recordat que ja es va presentar amb aquestes promeses sota el braç a les primàries tories.

En aquest sentit, ha subratllat que la seva prioritat és assegurar-se brindar l'estabilitat econòmica que el Regne Unit necessita. "He d'actuar en l'interès nacional" , ha afirmat.

"Vull ser sincera, això és difícil. Però superarem aquesta tempesta i aconseguirem el creixement fort i sostingut que pugui transformar la prosperitat del nostre país per a les properes generacions", ha declarat.

D'aquesta manera, Truss ha assegurat que el nou ministre de Finances, Jeremy Hunt, que reemplaça el cessat Kwarteng al capdavant del Tresor britànic, comparteix el mateix desig d'una economia d'alt creixement i impostos baixos, encara que ha admès que els problemes actuals els mercats "mostren que hem de complir la missió d´una manera diferent".

"Estic absolutament decidida a complir el que vaig prometre: aconseguir un Regne Unit més pròsper i de més creixement que ens ajudi a superar la tempesta que enfrontem", ha reiterat, recordant que el seu Govern ja ha complert la promesa respecte del preu de l'energia , alleugerint les factures dels ciutadans de cara a l'hivern.

Així mateix, ha reiterat la seva intenció de controlar la mida del sector públic per assegurar-ne l'eficiència i que els diners dels contribuents estan ben gastats. "Li devem a la propera generació una millora de la nostra economia amb millors llocs de treball i serveis públics", ha postil·lat.

CESSI DEL MINISTRE DE FINANCES

Amb anterioritat a la seva compareixença davant els mitjans aquest divendres, la primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, ha cessat el ministre de Finances, Kwasi Kwarteng , considerat l'artífex del polèmic pla de reforma fiscal que havien posat en dubte els mercats i fins i tot membres del Partit Conservador.

Kwarteng és el segon titular de Finances que menys temps ha estat al càrrec, ja que va assumir el lloc el 7 de setembre , després de l'arribada de Truss a Downing Street. Ha estat cessat després d'interrompre un viatge als Estats Units i tot just unes hores després d'aterrar al Regne Unit, on ja hi havia les espases enlaire.

"Estimada primera ministra. M'has demanat que m'aparti com a ministre de Finances. He acceptat", comença una carta difosa pel mateix Kwarteng i en què al·lega que " el context econòmic ha canviat ràpidament " des que va presentar el seu programa pressupostari el 23 de setembre. Afirma que, quan va assumir el càrrec, ja era conscient que el Regne Unit encarava una situació "increïblement difícil".

L'Executiu va posar sobre la taula retallades fiscals per valor de 45.000 milions de lliures que no han convençut ni l'entorn financer ni el polític i que, en termes de divises, ha posat la lliura contra les cordes. Truss ja es va veure obligada a retirar en qüestió de dies la proposta per rebaixar del 45% al 40% l?impost sobre la renda per a les grans fortunes.

El ministre sortint segueix considerant "crucial" aquest pla i manté que Truss té la visió econòmica "correcta", en la mesura que "durant massa temps aquest país ha estat marcat per taxes baixes de creixement i alts impostos ". Així mateix, apel·la a la "disciplina fiscal", en una missiva en què promet seguir recolzant la tasca del Govern ja com a diputat ras.

El substituirà el diputat Jeremy Hunt , rival polític de l'exprimer ministre Boris Johnson i que ja ha ostentat diverses carteres en etapes anteriors, entre les quals la d'Exteriors, ha confirmat Downing Street.