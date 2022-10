Vladimir Putin @ep

Set vides té un gat i sembla que Vladimir Putin-, més. El president de Rússia ha estat víctima d'almenys set intents d'assassinat des que va accedir al poder, segons va informar l'agència de notícies russa RIA Novosti.

El primer intent d' assassinat conegut va ser el febrer del 2000 . Putin acabava de pujar al poder i el seu control sobre la societat russa no era el mateix que ara. Un dels principals problemes que va haver de fer front va ser la proliferació del terrorisme islàmic dins de les fronteres del país que va començar a dirigir. En una visita a Sant Petersburg per assistir al funeral d?un antic alcalde de la ciutat, la premsa va informar que les autoritats havien avortat un intent d?atemptat contra el mandatari.

Aquest mateix any, a l'agost, les autoritats ucraïneses van salvar la vida de Putin. Els serveis de seguretat de Kíev van detenir diverses persones que provenien de Txetxènia i el Pròxim Orient que estaven tramant un pla per atemptar contra el líder rus en la seva participació en una cimera a Ialta.

Poc després, a l'octubre de 2001 , el servei d'intel·ligència d'Azerbaidjan va assegurar que havia aconseguit avortar un atemptat contra Putin durant una visita oficial a Bakú. El detingut va ser un ciutadà iraquià que va ser detingut i condemnat a deu anys de presó.

Després dels intents fallits, el 2003 dos exagents del KGB van viatjar a Londres per tenir una reunió amb Alexandr Litvinenko, un antic agent de seguretat. Segons dades de la policia britànica exposades pel diari britànic Sunday Times, a la trobada van traçar un pla per assassinar Putin amb ajuda dels rebels txetxens. Tot i això, Litvinenko els va trair i va denunciar el cas davant la policia, que va detenir els dos sospitosos.

El següent intent d'assassinat conegut va ser el 2007, quan els serveis secrets turcs van detenir cinc terroristes d'Al-Qaida que, segons els mitjans turcs, volien matar Putin a la cimera de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació Econòmica a Istanbul. A l'octubre del mateix any, alguns mitjans internacionals van denunciar que s'estava preparant un intent d'assassinat contra Putin en una visita oficial a Teheran. Igual que els anteriors, mai no es va arribar a materialitzar.

Tot i això, a Putin mai li ha agradat transmetre fragilitat, i en la majoria de les ocasions no ha volgut admetre que ha estat víctima d'un intent d'assassinat. El gener del 2008, la premsa russa va informar de la detenció d'un empleat del sector de telecomunicacions rus que, segons el Kremlin, havia fet circular els rumors sobre l'atemptat de Teheran.

El gener de 2012, l'agència de Contraintel·ligència ucraïnesa, SBU, va confirmar que Kíev havia desbaratat un suposat pla per assassinar Putin. Segons la televisió proubernamental Canal Un, els agents ucraïnesos van detenir dos membres d'un grup islamista del Caucas Nord (que tenien previst traslladar-se a Moscou per assassinar Putin).

Suposadament, el líder rus va ser víctima d'un altre intent d'assassinat al principi de la guerra amb Ucraïna. En un canal de Telegram, es va afirmar que el comboi d'automòbils que traslladava Putin a la seva residència oficial va patir un atac. La notícia va ser difosa per diversos mitjans britànics, com The Sun, però no ha pogut ser verificada pels grans mitjans internacionals.