El nou ministre de Finances britànic reconeix "errors" en la gestió econòmica de Truss | Twitter: @Jeremy_hunt

El nou ministre de Finances del Regne Unit, Jeremy Hunt, ha reconegut que el Govern britànic va incórrer en diversos "errors" en la gestió de la reforma fiscal que la primera ministra, Liz Truss, ha hagut de corregir en dues ocasions i que han costat el lloc a l'anterior responsable econòmic, Kwai Kwarteng.

Hunt, que divendres va assumir el lloc en substitució de Kwarteng, ha reconegut aquest dissabte en entrevistes a BBC i Sky News que "hi va haver dos errors". Creu que l'Executiu "es va equivocar" en reduir del 45 al 40 per cent l'impost sobre la renda per a les grans fortunes i també en anunciar aquests plans sense l'aval previ de l'Oficina de Responsabilitat Pressupostària.

La caiguda dels mercats i de la lliura va portar Truss a cancel·lar en un primer moment la rebaixa fiscal per als ingressos anuals de més de 150.000 lliures i, divendres, a mantenir l'augment de l'impost de societats --del 19 al 25 per cent--, tal com havia acordat l'anterior Govern britànic, encapçalat per Boris Johnson.

"Els impostos no baixaran tant com esperava la gent i alguns impostos hauran de pujar", ha admès Hunt, només un dia després que Truss va recordar públicament que es va presentar a les últimes primàries conservadores amb un clar compromís de "disciplina fiscal" que contemplava, entre altres qüestions, rebaixes fiscals.

Hunt, que vol ser "completament sincer amb el país", ha admès que queden "decisions molt difícils" per endavant.