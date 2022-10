Zelenski xifra en 65.000 les morts russes des del començament del conflicte | @ep



El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha assegurat aquest dissabte que Rússia ja ha hagut de lamentar prop de 65.000 morts des de l'inici del conflicte al mes de febrer i ha assegurat que aquestes van donar la seva vida “per un grapat de persones al Kremilin que ignoren la realitat".



En la mateixa línia, Zelenski ha afirmat que en cas que els ciutadans russos morts pugin fins als 100.000 això tampoc farà reflexionar a l'entorn del president rus, Vladímir Putin.



A més, el president ucraïnès ha transmès que l' Exèrcit ucraïnès està fent "tot el possible" per enderrocar més míssils i drones enemics i neutralitzar més posicions davant de Rússia , després de recordar que diverses regions han patit atacs d'aquest tipus durant els últims dies.



"Només victòries reals d' Ucraïna , només una defensa real de si mateixa per part del món lliure davant del terror i el xantatge russos: protecció amb sancions, protecció amb ajuda a Ucraïna, només el desplaçament complet dels ocupants de la terra ucraïnesa i el desmantellament de les capacitats agressives de l'estat terrorista, és el camí a la pau", ha sentenciat.



També ha fet referència als danys a plantes d'energia i als possibles talls d'electricitat, on ha assegurat que treballen per restablir el servei. Alhora, ha destacat l'esforç destinat a restaurar l'ordre i els serveis socials a les àrees alliberades de Jerson, Khàrkiv i Donetsk.